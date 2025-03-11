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基于帐户的编排平台为企业提供了集中式解决方案，以简化基于帐户的营销工作，促进销售和营销团队之间的协调。这些平台在帮助公司瞄准特定客户、实施有效的基于客户的营销 (ABM) 活动以及评估和完善策略方面发挥着至关重要的作用。其功能的核心是提供统一的帐户列表管理，从而可以对公司的目标帐户进行优先级划分和细分。 通过利用这些平台的功能，营销和销售团队可以专注于识别和培养最有前途的业务客户。此外，基于帐户的编排平台有助于执行多渠道活动。它们通常属于以下一类或多类：基于帐户的直邮软件、基于帐户的广告软件以及基于帐户的网络和内容体验软件。值得注意的是，虽然软件可以提供基于账户的执行能力，但它不一定构成一个全面的ABM平台。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox是一款帮助增长营销团队提升收入的平台，提供客户数据管理、AI评分、行动建议和智能细分功能。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro ABM是一个帮助企业通过基于帐户的营销进行个性化销售的SaaS应用，旨在优化营销流程并缩短销售周期。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。
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