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基于帐户的编排平台为企业提供了集中式解决方案，以简化基于帐户的营销工作，促进销售和营销团队之间的协调。这些平台在帮助公司瞄准特定客户、实施有效的基于客户的营销 (ABM) 活动以及评估和完善策略方面发挥着至关重要的作用。其功能的核心是提供统一的帐户列表管理，从而可以对公司的目标帐户进行优先级划分和细分。 通过利用这些平台的功能，营销和销售团队可以专注于识别和培养最有前途的业务客户。此外，基于帐户的编排平台有助于执行多渠道活动。它们通常属于以下一类或多类：基于帐户的直邮软件、基于帐户的广告软件以及基于帐户的网络和内容体验软件。值得注意的是，虽然软件可以提供基于账户的执行能力，但它不一定构成一个全面的ABM平台。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox是一款帮助增长营销团队提升收入的平台，提供客户数据管理、AI评分、行动建议和智能细分功能。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro ABM是一个帮助企业通过基于帐户的营销进行个性化销售的SaaS应用，旨在优化营销流程并缩短销售周期。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。
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