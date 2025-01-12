基于帐户的营销软件 - 最热门应用 - 圣皮埃尔和密克隆群岛

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于客户的营销 (ABM) 软件将重点从广泛的品牌推广和潜在客户开发策略转移到在部署个性化营销活动之前确定高价值目标客户，彻底改变了营销和销售运营。借助 ABM 软件，企业可以简化潜在客户识别和资源分配的艰巨任务，以培养最有前途的客户。通过利用 ABM 软件，用户不仅可以生成经过仔细审查的销售线索，还可以定制独特的购买旅程、扩大客户终身价值，并在现有渠道中培育更多机会。 潜在客户数据与尖端客户体验技术的集成使组织能够执行基于帐户的一致营销策略。营销和销售团队之间的同步确保了与公司总体目标的一致性。 ABM 软件可实现多种功能，例如获取新帐户、培育现有帐户以及扩展企业级关系。 此外，某些 ABM 解决方案还提供与第三方销售和营销应用程序的无缝集成，包括营销自动化平台和客户关系管理 (CRM) 系统。这种互操作性提高了通信目标和优先级的精确度，从而优化了与关键客户的互动。
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Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Keyword.com
keyword.com
以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Crayon
crayon.co
Crayon 屡获殊荣的竞争情报平台可帮助您的组织发现并抓住机遇，从而创造可持续的业务优势。数以万计的团队使用 Crayon 的软件自动捕获和分析来自数亿来源的完整竞争情报 - 外部消息传递和定位、产品和定价变化、招聘计划、进入市场策略等等。 手动研究不仅耗时，而且还存在风险。当您依赖人力时，您很容易错失机会和未被发现的威胁。使用 Crayon，您可以自动实时捕捉竞争对手的动作。利用数百万个竞争情报源中的一百多种不同数据类型，以掌握产品更新、消息传递枢轴、执行团队变更等信息。
Data.ai
data.ai
data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend，成为该领域第一家提供市场洞察和公司自身数据并列视图以支持关键任务业务决策的公司。这些解决方案共同构成了业界最完整的移动性能平台。所有地区和行业的 1,100 多个客户和 100 万个连接都依赖 data.ai 来推动他们的移动业务。该公司总部位于旧金山，在全球设有 12 个办事处。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一个人工智能驱动的数字营销分析平台，可帮助营销团队做出更好的数据驱动决策。我们易于使用的界面提供了单一的事实来源，使营销人员能够实时了解所有营销活动和渠道的绩效。利用尖端的机器学习，ASK BOSCO® 发现了通过现有渠道和新渠道创造更多收入的新机会。我们还提供预测分析功能，使营销人员能够创建个性化的报告仪表板并以无与伦比的准确性预测未来的活动。我们独特的 ASK BOSCO® 指数将您的域名与您所在类别中最接近的竞争对手进行排名。该指数衡量您的在线足迹以及您对有机和付费媒体渠道的投资的有效性。 ASK BOSCO® 如何运作？ ASK BOSCO® 的工作原理是从各种来源收集数据，包括您的网站、社交媒体和广告活动。然后，我们的人工智能引擎会分析这些数据，以识别趋势、模式和机会。 ASK BOSCO® 还使用机器学习来预测未来的表现。这使您可以对营销预算和活动做出更好的决策。使用 ASK BOSCO® 有什么好处？使用 ASK BOSCO® 有很多好处。以下是一些最重要的内容： - 更好的决策：ASK BOSCO® 为您提供所需的数据和见解，以便您就营销活动做出更好、更明智的决策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 帮助您发现新的机会，从现有和新渠道中获得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自动执行数字营销中涉及的许多任务，从而释放您的时间，以便您可以专注于更具战略性的活动。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以通过优化预算和更有效地定位营销活动来帮助您节省营销活动资金。如果您正在寻找提高数字营销绩效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解决方案。请立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现营销目标。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智能提供市场数据和预测，从而帮助研究、业务开发或营销团队更好地了解和分析某个行业。该公司的平台使用机器学习和自然语言处理 (NLP) 为客户提供人工智能驱动的市场情报平台，加快他们获取全球行业洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新的关于新反向链接和丢失反向链接的报告为页外 SEO 的这一部分提供了可操作的见解。竞争对手分析和链接建设建议完成了该模块。排名跟踪：每日更新您的关键字的桌面和移动 Google 排名数据。使用关键字标记等高级功能，例如分析类别或本地化结果。通过监控竞争对手的表现来关注他们。 Seobility SEO 软件的设计明确关注质量和可用性。 Seobility 适合 SEO 专业人士以及 SEO 初学者。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Klue
klue.com
Klue 是一个竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员在企业的各个部门收集、组织和传播竞争情报。 该平台使用人工智能驱动的分析来汇总和解释数据，提供对市场趋势的深入洞察。其主要功能包括能够集中竞争情报、有效分析数据、创建竞争内容并将其分发到整个组织。 此外，它允许用户衡量他们在竞争激烈的商业环境中的影响。它还提供了额外的人工智能功能，旨在节省时间并增强洞察力。 该平台旨在通过提供一系列资源（包括旨在为用户提供竞争优势的指南、报告、模板和网络研讨会）来协助整个组织的进入市场战略。 除了集中情报和增强洞察力之外，Klue 还关注数据安全和工具集成。 Klue 用户体验的关键方面包括将现有工具连接到平台的能力、确保数据保护以及通过人工智能辅助分析节省时间。 该平台还为用户提供了将客户的声音纳入竞争情报的机会，从而更全面地了解市场环境。
VisualPing
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 可视化有数百个潜在用例。您的企业可以使用 Visualping 来获取竞争情报、监管情报、合规性管理、网站 QA 和回归检测等等。 您甚至可以在个人生活中使用 Visualping 来关注工作机会、缺货产品、价格、约会、新闻和社交媒体资料。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屡获殊荣的广告智能解决方案可提供及时的跨媒体见解，这些见解针对那些参与媒体销售、规划或购买流程的人员。媒体销售团队依靠 MediaRadar 来开拓新业务、创建引人注目的推介并与合适的买家建立联系。代理商和营销人员使用 MediaRadar 创建最佳媒体组合、监控竞争对手并发现新的广告机会。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的竞争情报自动化平台是业界唯一完全由人工智能驱动的解决方案，可解决营销和销售专业人员在跟踪竞争格局时面临的挑战。 Kompyte 自动化了最广泛的数字渠道的跟踪过程，深入广泛地进行竞争情报收集和洞察交付，帮助客户在拥挤的行业中脱颖而出并获得市场领导地位。 Kompyte 为客户提供了跟踪、编译、分析并向合适的团队提供关键的实时战略见解的工具，从而实现更好的消息传递、定位、产品开发和收入获取。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一个屡获殊荣的付费搜索广告市场情报平台。我们独特的人工智能技术和机器学习模型可以让您清楚地了解市场变化以及竞争对手在搜索领域的所有举动。这意味着您可以做出明智的战略决策，并从 PPC 预算中获得更多价值，从最大化投资回报率到保护您的品牌。强大的东西。而且你无法在其他地方得到它。与我们合作，制定您的成功付费搜索策略。奖项与认可： -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳搜索软件工具（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年英国搜索奖 -- 最佳数据使用 (PPC) - 银奖（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英国搜索奖 - 最佳搜索使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜索奖
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 - SEO 审核 - 排名跟踪 - 竞争对手分析 - 品牌监控 - 链接建设 - 批量数据分析 - API 为什么你会喜欢营销矿工？令人难以置信的物有所值：您不必选择昂贵的工具来获得良好的排名。 Marketing Miner 以实惠的价格提供高质量的数据。与其他工具无缝集成：如果您喜欢在自己的工具中处理大量数据，您一定会喜欢 Marketing Miner 的多功能且强大的 REST API，无需登录即可访问您的数据！批量数据分析：营销矿工工具可以节省大量时间和精力。您可以快速分析多达 100,000 个关键字、域或 URL 的数据。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋势 主导市场 做出更明智的决策 该公司成立于 2013 年，总部位于美国旧金山。 MobileAction 是业界领先的移动广告情报提供商，拥有超过 70 多个创意人员、10 万多个发布商、40 万多个广告商的庞大库，并整合了来自 55 个以上 DSP 的数据。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英国私营公司的数据，从筹款和专利到招聘状况和贸易数据。我们使用八个跟踪信号来详细跟踪高增长公司。此外，我们还监控更广泛的投资者和加速器初创生态系统。我们有四个专门针对不同行业构建的数据平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我们的平台旨在帮助客户发现、跟踪和了解业务。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在您定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
BrandOps
brandops.io
营销团队使用 BrandOps 按需获取营销最棘手问题的答案。 BrandOps 是一个营销绩效平台，可显示您的营销在所有数字渠道中相对于竞争对手、目标、业务成果、英雄品牌和行业基准的有效性。 BrandOps 通过来自评论网站、社交媒体平台、6,000 多个新闻来源、播客、搜索等渠道的数千个信号提供增长见解。 BrandOps 减轻了运营团队的数据负担。数据被自动收集、维护和理解。快速发展的公司使用品牌运营来发展业务并建立健康的营销机器。 https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球领先的广告创意洞察和分析平台，致力于为广告主和发布商提供顶级广告创意和营销策略。 SocialPeta作为重要的广告和营销情报平台，专注于广告情报、成本情报、广告创意、受众洞察、广告策略等。SocialPeta帮助用户深入分析广告趋势，并通过详细的图形化波动呈现有组织地进行。 SocialPeta 的庞大数据库取自 46 个国家的 73 个顶级出版网络。该数据库包含超过 9.8 亿条广告创意。广告、市场、成本、应用程序、受众、电子商务和品牌的情报。帮助您在所有营销决策中发展您的业务。目前，我们拥有200多家企业客户，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一个也是唯一一个专注于揭示竞争对手产品策略的产品策略情报解决方案。我们的解决方案有助于自动化和扩大竞争性研究，产生有影响力的见解，使产品团队能够加快交付、降低成本并促进增长。财富 500 强公司相信 Watchful 能够推动更好的决策并保持其市场领先地位。欲了解更多信息，请访问https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
通过众包解决方案智取竞争对手。简化员工共享和使用竞争情报以建立竞争优势的方式。共享从未如此简单。员工可以从 Teams、Slack、Salesforce、Web 浏览器、移动应用程序或任何工作地点共享情报。只需点击三下，不到一分钟，他们就能分享高质量、定量的竞争情报，从而轻松保持领先竞争对手的地位。使用英特尔的速度快如闪电。 Groopit 在数据源和视图中聚合并提供可操作的见解。每个参与人员都可以获得最新的实时见解来为自己的选择提供信息，从而使每个员工都能增强竞争优势。使用 Groopit 的数据访问 API 可以轻松将英特尔集成到现有企业系统中。将英特尔无缝添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或现有 CI 仪表板。 Groopit 确保您可以在做出的所有系统决策中利用英特尔。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您访问任何澳大利亚公司的多个数据集的一站式商店，在进行研究和分析时节省您的时间和资源。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款电子商务基准测试工具，可让您监控任何品牌的数字营销策略，而无需订阅无休止的电子邮件。从我们收集的数千份新闻通讯、流程、广告、登陆页面、短信和技术堆栈中收集灵感并发现新想法，并在营销中做出更明智的决策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您就可以将广告支出定向到最具竞争力并获得良好利润率的产品上。这种对每次点击费用广告系列的智能细分将防止您在价格过高的产品上浪费广告支出，并大幅提高您的广告支出回报率。
Thinknum
thinknum.com
随着经济活动在线化，新的数据踪迹被留下。 Thinknum 的专有机器学习算法实时索引公共网络，以创建超过两打结构化数据集。我们跟踪全球超过 500,000 家上市和私营公司的职位列表、员工人数、社交媒体吸引力、员工情绪、产品定价、商店位置等。客户通过 API 或用户友好的 UI 访问我们的数据。没有其他网络数据供应商可以与我们的历史和实时数据的广度、深度和质量相媲美。
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 应用程序。 42matters 提供多种应用市场研究工具。我们的 API、文件转储（数据集）和基于 Web 的研究平台套件（包括 42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和 42matters App Watchlist）使企业能够识别市场趋势、构建行业信息化的产品和服务、更高效地实施商业实践等等。我们为众多行业的公司提供关键任务情报。例如，我们帮助…… – 广告技术企业提高广告定位、最大化广告印象并打击广告欺诈。 – 销售和营销团队拓展渠道、丰富 CRM 系统中存储的数据并培养现有客户。 – 应用程序、游戏和 SDK 开发人员与竞争对手进行基准比较，并构建基于市场的路线图。 – 网络安全专业人员改进 MAM 和 MDM 实践，优化恶意软件检测，并识别恶意权限和集成技术。 42matters 成立于 2011 年，是一家私营公司，总部位于瑞士苏黎世。我们得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告印象等。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜索数据，并使用图表、分类、情感分析等功能来提供进一步的信息和分析。 Brandwatch 可以访问超过 8000 万个资源。
Cognism
cognism.com
Cognism 是国际销售智能领域的领导者，为数据质量和合规性制定了新标准，受到全球 1000 多个收入团队的信赖。 Cognism 通过提供优质联系方式、公司和活动信息（包括企业结构、技术结构、销售触发事件、意图数据、经过验证的业务电子邮件和经过电话验证的手机号码），帮助企业与梦想的潜在客户建立联系。更高级别的 GDPR 和 CCPA 合规性，结合创新技术以及与领先的 CRM 和销售合作伙伴的集成，使 Cognism 成为希望创建可预测渠道、寻找下一个最佳商业机会并克服全球合规障碍的企业的首选。立即预订演示，详细了解 Cognism 直观的销售智能平台，该平台由世界领先的数据、合规性和定位提供支持。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您的内容。指标可提供有关 360 度数字肢体语言、活动和意图的见解，总结观众在何时何地花费时间，以便您可以确定外展工作的优先顺序……并不断改进您的内容。从电子书和白皮书到推介和提案，RELAYTO 是让您现有内容引人入胜且富有洞察力的最简单方法。 https://relayto.com/showcase
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
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useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的一种数字营销解决方案，专门从事线下到线上营销；提供独家、高价值、个人的线索。
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑。
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 使 B2B 公司能够通过数据驱动的直邮和礼品大规模传递重要时刻。通过 Reachdesk，公司可以递送礼物和直邮邮件，只需点击一下按钮即可与客户、潜在客户和员工建立更深层次的联系。我们与您的技术堆栈的集成可提供清晰且可量化的投资回报率；直接渠道不再是猜谜游戏。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也无法连接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等营销自动化工具。Printfection 是一种全方位服务、端到端赠品管理和履行平台，您不仅可以为数千种真正有创意的商品打上品牌烙印，还可以通过现有的技术堆栈战略性地将这些商品运送到世界任何地方。每个客户还拥有专门的客户经理和赠品成功团队，我们定期分享最适合活动、赠品、客户奖励等的赠品，并让您随时了解最新和最好的商品。我们提供的赠品服务很少有公司以前经历过。 SWAG 创建 浏览我们丰富的目录，其中包含数百种精彩的促销产品，或提交商品研究请求。我们根据客户需求随时向目录中添加新商品。我们的物品设置流程让您可以轻松地将徽标和公司艺术品印在任何物品上：T 恤、连帽衫、连体衣、马克杯、水瓶、扬声器、科技产品、拼图、Jenga 套装等等。我们可以打造真正有趣、富有创意的小玩意儿，例如皮纳塔、按摩床 - 继续跳出框框思考！赃物存储和仓储 我们当然可以将赃物直接发送到您的办公室或任何地点，但 Printfection 背后的真正优势在于我们将为您存储所有赃物！不再有凌乱的办公室壁橱或地牢。一旦您订购了商品，这些商品就会被运送到我们的运营中心。然后您可以登录平台并实时查看所有库存。当您想向员工、潜在客户、客户、合作伙伴或活动发送赠品时，只需点击几下，我们就会为您运送并履行所有订单。就是这么简单。 T 恤直运和印刷服务 虽然我们品牌有数百种商品，但我们确实有一些客户经常从企业 T 恤开始。我们可以在多种不同类型的 T 恤上印制您的徽标和艺术品，包括各种尺寸和面料。我们还可以代发货任何类型的定制服装，包括连帽衫、裤子、连体衣等。我们是最灵活的 T 恤代发货公司之一。赠品履行 将您的公司商品送给您的潜在客户、现有客户和员工从未如此简单。您可以将自己的赠品运送到我们的仓库以用于活动，并且您通过使用订购的任何新赠品都将为您存储。只需点击几下，您就可以将任何物品发送到世界任何地方；无论是您试图关闭的关键帐户，还是刚刚续订或帮助您进行案例研究的忠实客户。定制包装和套件 我们可以轻松创建出色的定制套件，用于新客户入职、用于您的 ABM 工作或取悦新员工。定制套件允许您用定制艺术品为包装盒打上品牌，添加定制插件和填充物，并整齐地排列您选择的任何物品。完美提供终极拆箱体验！活动代发货（代发货促销产品） 我们使向活动代发货赠品/促销产品变得异常简单。您可以发送任何您想要的物品。我们的活动包装功能意味着您的所有服装物品都将整齐地卷起来并按尺寸和性别贴上标签，因此您所要做的就是从展位的盒子中取出衬衫，就可以准备好展示了。当您的活动结束后，您只需将任何未使用的赠品寄回我们的履行中心，即可大大减少浪费的支出。如果您选择有保证的送货，您的物品将在特定日期到达。您再也不用费力地在活动中获取奖品了！ SALESFORCE 集成和营销工具集成 让您的销售代表直接通过 Salesforce 请求赠品。或者通过 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我们的 Zapier 集成的任何数量的工具自动赠送赠品。您还可以利用我们的 Shopify 集成建立公司赠品商店。 Printfection 是将赃物运送到世界任何地方的任何人的最简单方法。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
Advertaze
advertaze.com
想象一下为您的每个目标帐户创建一个独特的个性化广告。现在想象一下，在只有该帐户的购买团队才能看到的位置显示该广告。 Advertaze 使用微受众定位，将基于帐户的个性化广告展示在正确帐户的正确人员面前。对于在购买过程中没有发言权的人来说，不会再浪费印象。了解更多信息，请访问 advertaze.com
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
BuzzBoard
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BuzzBoard 提供了一个生成式 AI 数字销售助理平台，通过跨媒体类型的高度个性化销售内容，使销售代表更加自信、更加成功。