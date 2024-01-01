基于帐户的营销软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于客户的营销 (ABM) 软件将重点从广泛的品牌推广和潜在客户开发策略转移到在部署个性化营销活动之前确定高价值目标客户，彻底改变了营销和销售运营。借助 ABM 软件，企业可以简化潜在客户识别和资源分配的艰巨任务，以培养最有前途的客户。通过利用 ABM 软件，用户不仅可以生成经过仔细审查的销售线索，还可以定制独特的购买旅程、扩大客户终身价值，并在现有渠道中培育更多机会。 潜在客户数据与尖端客户体验技术的集成使组织能够执行基于帐户的一致营销策略。营销和销售团队之间的同步确保了与公司总体目标的一致性。 ABM 软件可实现多种功能，例如获取新帐户、培育现有帐户以及扩展企业级关系。 此外，某些 ABM 解决方案还提供与第三方销售和营销应用程序的无缝集成，包括营销自动化平台和客户关系管理 (CRM) 系统。这种互操作性提高了通信目标和优先级的精确度，从而优化了与关键客户的互动。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Keyword.com
keyword.com
以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一个一体化 SEO 平台，拥有一套 22 个有效的在线 SEO 工具，用于数字营销。受到 1400000+ 用户的信赖。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
WASK
wask.co
WASK 是一款数字营销工具，可让您通过智能功能在一个地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 广告。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 帮助您检测、参与并将意图转化为收入。 使用 Salesbox 基于意图的对话式 ABM 平台和计划加速渠道和收入增长。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，销售额更高。 查找更多 B2B 联系人、丰富和验证记录、参与自动工作流程以及完成更多交易，所有这些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推动您的全球业务增长。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
VisualPing.io
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 Visualping 是一个简单的解决方案，专注于自动执行检查网站（任何网站）是否有更改的繁琐任务。我们对我们的技术进行了微调，以服务于数十个用例，包括竞争对手监控、视觉回归和污损监控、合规性监控、监管情报、价格和缺货监控以及 SEO 监控。来自 165 个国家/地区的超过 200 万用户和 85% 的财富 500 强公司使用 Visualping。 Visualping 通过多用户管理、高级报告、API 访问和专门支持为大大小小的公司提供支持。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是领先的发送平台，为企业提供在整个买家旅程中与客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。
Mutiny
mutinyhq.com
将您的网站变成您的第一收入渠道。 95% 的网络访问者不会在您的通用网站上进行转化。 Mutiny 可以轻松地在您的网站上定位和转化更多 B2B 买家，无需代码网络个性化。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
LeadAngel
leadangel.com
早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 让您可以通过电子邮件、电话和社交媒体渠道轻松接触数百万家公司和专业人士，帮助您的公司更快发展。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
Owler
owler.com
Owler 是一个拥有超过 500 万用户的商业智能平台，可提供有关您的关键潜在客户、账户和客户的信息。轻松访问来自超过 1500 万家私营和上市公司的实时数据，这样您就可以通过各行业公司的即时更新在竞争中保持领先！ Owler Max 为您提供帐户级洞察、联系数据和销售触发因素，您需要这些信息来加速和简化销售流程并赢得更多收入 - 所有这些都在一个平台上完成。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在量身定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
&Open
andopen.co
为关心的公司提供更好的礼物。培养销售、营销、人力资源和客户体验团队之间的关系并建立忠诚度。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑...
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。