基于帐户的营销软件 - 最热门应用 - 加拿大

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基于客户的营销 (ABM) 软件将重点从广泛的品牌推广和潜在客户开发策略转移到在部署个性化营销活动之前确定高价值目标客户，彻底改变了营销和销售运营。借助 ABM 软件，企业可以简化潜在客户识别和资源分配的艰巨任务，以培养最有前途的客户。通过利用 ABM 软件，用户不仅可以生成经过仔细审查的销售线索，还可以定制独特的购买旅程、扩大客户终身价值，并在现有渠道中培育更多机会。 潜在客户数据与尖端客户体验技术的集成使组织能够执行基于帐户的一致营销策略。营销和销售团队之间的同步确保了与公司总体目标的一致性。 ABM 软件可实现多种功能，例如获取新帐户、培育现有帐户以及扩展企业级关系。 此外，某些 ABM 解决方案还提供与第三方销售和营销应用程序的无缝集成，包括营销自动化平台和客户关系管理 (CRM) 系统。这种互操作性提高了通信目标和优先级的精确度，从而优化了与关键客户的互动。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahr...
Keyword.com
keyword.com
以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通...
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
LinkedIn Sales Navigator
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超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Drift
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Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Data.ai
data.ai
data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend...
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
WASK
wask.co
WASK 是一款数字营销工具，可让您通过智能功能在一个地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 广告。
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在您的日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
VisualPing.io
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 Visualping 是一个简单的解决方案，专注于自动执行检查网站（任何网站）是否有更改的繁琐任务。我们对我们的技术进行了微调，以服务于数十个用例，包括竞争对手监控、视觉回归和污损监控、合规性监控、监管情报、价格和缺货监控以及 SEO 监控。来自 165 个国家/地区的超过 200 万用户和 85% 的财富 500 强公司使用 Visualping。 Visualping 通过多用户管理、高级报告、API 访问和专门支持为大大小小的公司提供支持。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Clearbit
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Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的...
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
Intandemly
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Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
Mutiny
mutinyhq.com
大多数营销团队无法在突破目标客户方面发挥有意义的作用，因为有效的 1:1 营销策略无法扩展，而扩展也不起作用。 Mutiny 通过人工智能驱动的个性化体验、1:1 微型网站和帐户智能，帮助 B2B 公司从目标帐户中获得渠道和收入。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Owler
owler.com
Owler 是一个拥有超过 500 万用户的商业智能平台，可提供有关您的关键潜在客户、账户和客户的信息。轻松访问来自超过 1500 万家私营和上市公司的实时数据，这样您就可以通过各行业公司的即时更新在竞争中保持领先！ Owler Max 为您提供帐户级洞察、联系数据和销售触发因素，您需要这些信息来加速和简化销售流程并赢得更多收入 - 所有这些都在一个平台上完成。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、O...
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛...
Leadspace
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Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在您定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用