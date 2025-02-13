Printfection

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Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也无法连接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等营销自动化工具。Printfection 是一种全方位服务、端到端赠品管理和履行平台，您不仅可以为数千种真正有创意的商品打上品牌烙印，还可以通过现有的技术堆栈战略性地将这些商品运送到世界任何地方。每个客户还拥有专门的客户经理和赠品成功团队，我们定期分享最适合活动、赠品、客户奖励等的赠品，并让您随时了解最新和最好的商品。我们提供的赠品服务很少有公司以前经历过。 SWAG 创建 浏览我们丰富的目录，其中包含数百种精彩的促销产品，或提交商品研究请求。我们根据客户需求随时向目录中添加新商品。我们的物品设置流程让您可以轻松地将徽标和公司艺术品印在任何物品上：T 恤、连帽衫、连体衣、马克杯、水瓶、扬声器、科技产品、拼图、Jenga 套装等等。我们可以打造真正有趣、富有创意的小玩意儿，例如皮纳塔、按摩床 - 继续跳出框框思考！赃物存储和仓储 我们当然可以将赃物直接发送到您的办公室或任何地点，但 Printfection 背后的真正优势在于我们将为您存储所有赃物！不再有凌乱的办公室壁橱或地牢。一旦您订购了商品，这些商品就会被运送到我们的运营中心。然后您可以登录平台并实时查看所有库存。当您想向员工、潜在客户、客户、合作伙伴或活动发送赠品时，只需点击几下，我们就会为您运送并履行所有订单。就是这么简单。 T 恤直运和印刷服务 虽然我们品牌有数百种商品，但我们确实有一些客户经常从企业 T 恤开始。我们可以在多种不同类型的 T 恤上印制您的徽标和艺术品，包括各种尺寸和面料。我们还可以代发货任何类型的定制服装，包括连帽衫、裤子、连体衣等。我们是最灵活的 T 恤代发货公司之一。赠品履行 将您的公司商品送给您的潜在客户、现有客户和员工从未如此简单。您可以将自己的赠品运送到我们的仓库以用于活动，并且您通过使用订购的任何新赠品都将为您存储。只需点击几下，您就可以将任何物品发送到世界任何地方；无论是您试图关闭的关键帐户，还是刚刚续订或帮助您进行案例研究的忠实客户。定制包装和套件 我们可以轻松创建出色的定制套件，用于新客户入职、用于您的 ABM 工作或取悦新员工。定制套件允许您用定制艺术品为包装盒打上品牌，添加定制插件和填充物，并整齐地排列您选择的任何物品。完美提供终极拆箱体验！活动代发货（代发货促销产品） 我们使向活动代发货赠品/促销产品变得异常简单。您可以发送任何您想要的物品。我们的活动包装功能意味着您的所有服装物品都将整齐地卷起来并按尺寸和性别贴上标签，因此您所要做的就是从展位的盒子中取出衬衫，就可以准备好展示了。当您的活动结束后，您只需将任何未使用的赠品寄回我们的履行中心，即可大大减少浪费的支出。如果您选择有保证的送货，您的物品将在特定日期到达。您再也不用费力地在活动中获取奖品了！ SALESFORCE 集成和营销工具集成 让您的销售代表直接通过 Salesforce 请求赠品。或者通过 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我们的 Zapier 集成的任何数量的工具自动赠送赠品。您还可以利用我们的 Shopify 集成建立公司赠品商店。 Printfection 是将赃物运送到世界任何地方的任何人的最简单方法。