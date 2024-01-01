基于账户的执行软件 - 最热门应用 - 巴西

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基于帐户的执行软件使营销人员能够制作和传播对于执行基于帐户的营销 (ABM) 策略至关重要的定制消息传递。 ABM 是 B2B 营销中的一种集中方法，它将营销和销售团队联合起来，确定关键目标客户并部署量身定制的营销策略，将其转化为客户。 在传统营销中，潜在客户开发涉及创建内容来吸引广泛的受众，然后通过营销渠道培育这些潜在客户，以期最终实现购买。然而，许多潜在客户在到达购买阶段之前就退出了渠道。 ABM 通过优先考虑和瞄准高质量潜在客户来解决这个问题，使销售和营销团队能够集中精力吸引最有可能转化的潜在客户。 基于帐户的执行软件使营销人员能够针对目标帐户提供个性化的营销活动，从而促进 ABM 策略。这些活动涵盖各种渠道，例如电子邮件、网站个性化、定向广告、直邮和活动。 基于账户的执行软件的主要优点： * 高度个性化的营销活动：营销人员可以跨多个渠道创建量身定制的营销活动，从而增强相关性和参与度。 * 特定于帐户的内容交付：内容按帐户交付，确保消息与每个目标的独特需求和痛点产生共鸣。 * 战略内容分发：该软件有助于规划营销内容的时间和位置，优化覆盖范围和影响力。 * 销售和营销工作的协调：ABM 软件促进销售和营销部门之间的协作，确保战略的凝聚力和协调性。 * 资源优化：通过将资源集中在高转化概率的帐户上，组织可以节省时间和金钱，从而最大限度地提高投资回报率。 * 关系建立和保留：ABM 战略优先考虑与关键客户建立持久关系、培养忠诚度并创造扩张机会。 从本质上讲，基于帐户的执行软件使营销人员能够执行有针对性的营销活动，加深客户关系，并通过 ABM 策略推动持续的业务增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在您的日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和...
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑...
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台™ 结合了神经科学、心理学和人工智能，以了解买家的心态以及影响其购买决策的因素。我们屡获殊荣的专有人工智能平台为您的团队提供个性洞察、全面的账户智能以及实时精选内容，以便他们能够更快地建立信任并完成交易。与传统营销渠道相比，我们的大型企业客户的受众参与度提高了 10 倍，节省了数千小时的研究时间，并且最终获胜率提高了 24%。 xiQ 专有的人工智能平台的关键功能：* 针对一对一销售手册的个性驱动洞察* SmartSourced Content™，可推动 10 倍的参与度* 第一方意图数据和高级分析，使每次互动个性化* Instasites（专为个性...
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Influ2
influ2.com
让广告成为销售对话的重要组成部分。 Influ2 是一个基于人员的广告平台，可让您覆盖目标帐户中的特定人员并查看谁与您的广告互动。将相关内容推送给关键决策者，跟踪联系人级别的意图，并为销售人员提供赢得有价值客户所需的背景信息。借助 Influ2 的基于人员的广告，您可以通过在整个旅程中吸引决策者，将渠道增加 2.26 倍。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 使 B2B 公司能够通过数据驱动的直邮和礼品大规模传递重要时刻。通过 Reachdesk，公司可以递送礼物和直邮邮件，只需点击一下按钮即可与客户、潜在客户和员工建立更深层次的联系。我们与您的技术堆栈的集成可提供清晰且可量化的投资回报率；直接渠道不再是猜谜游戏。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何...
PathFactory
pathfactory.com
通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强...
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库...
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的一种数字营销解决方案，专门从事线下到线上营销；提供独家、高价值、个人的线索。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。
Advertaze
advertaze.com
想象一下为您的每个目标帐户创建一个独特的个性化广告。现在想象一下，在只有该帐户的购买团队才能看到的位置显示该广告。 Advertaze 使用微受众定位，将基于帐户的个性化广告展示在正确帐户的正确人员面前。对于在购买过程中没有发言权的人来说，不会再浪费印象。了解更多信息，请访问 advertaze.com
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。