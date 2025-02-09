基于帐户的直邮软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于帐户的直邮软件使组织能够向指定帐户内的重要联系人发送个性化的直邮或礼物。该软件可帮助企业提高目标帐户中的品牌知名度，并提高这些特定帐户的参与率。营销人员可以利用基于客户的直邮软件来发起与客户的联系，然后销售团队直接联系这些客户中的关键决策者。这种方法只是基于帐户的营销策略中的一种潜在执行方法，还有其他方法，例如基于帐户的广告以及基于帐户的网络和内容体验。公司可以根据自己的具体目标和偏好灵活地采用这些执行策略的单个或组合。
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Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也无法连接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等营销自动化工具。Printfection 是一种全方位服务、端到端赠品管理和履行平台，您不仅可以为数千种真正有创意的商品打上品牌烙印，还可以通过现有的技术堆栈战略性地将这些商品运送到世界任何地方。每个客户还拥有专门的客户经理和赠品成功团队，我们定期分享最适合活动、赠品、客户奖励等的赠品，并让您随时了解最新和最好的商品。我们提供的赠品服务很少有公司以前经历过。 SWAG 创建 浏览我们丰富的目录，其中包含数百种精彩的促销产品，或提交商品研究请求。我们根据客户需求随时向目录中添加新商品。我们的物品设置流程让您可以轻松地将徽标和公司艺术品印在任何物品上：T 恤、连帽衫、连体衣、马克杯、水瓶、扬声器、科技产品、拼图、Jenga 套装等等。我们可以打造真正有趣、富有创意的小玩意儿，例如皮纳塔、按摩床 - 继续跳出框框思考！赃物存储和仓储 我们当然可以将赃物直接发送到您的办公室或任何地点，但 Printfection 背后的真正优势在于我们将为您存储所有赃物！不再有凌乱的办公室壁橱或地牢。一旦您订购了商品，这些商品就会被运送到我们的运营中心。然后您可以登录平台并实时查看所有库存。当您想向员工、潜在客户、客户、合作伙伴或活动发送赠品时，只需点击几下，我们就会为您运送并履行所有订单。就是这么简单。 T 恤直运和印刷服务 虽然我们品牌有数百种商品，但我们确实有一些客户经常从企业 T 恤开始。我们可以在多种不同类型的 T 恤上印制您的徽标和艺术品，包括各种尺寸和面料。我们还可以代发货任何类型的定制服装，包括连帽衫、裤子、连体衣等。我们是最灵活的 T 恤代发货公司之一。赠品履行 将您的公司商品送给您的潜在客户、现有客户和员工从未如此简单。您可以将自己的赠品运送到我们的仓库以用于活动，并且您通过使用订购的任何新赠品都将为您存储。只需点击几下，您就可以将任何物品发送到世界任何地方；无论是您试图关闭的关键帐户，还是刚刚续订或帮助您进行案例研究的忠实客户。定制包装和套件 我们可以轻松创建出色的定制套件，用于新客户入职、用于您的 ABM 工作或取悦新员工。定制套件允许您用定制艺术品为包装盒打上品牌，添加定制插件和填充物，并整齐地排列您选择的任何物品。完美提供终极拆箱体验！活动代发货（代发货促销产品） 我们使向活动代发货赠品/促销产品变得异常简单。您可以发送任何您想要的物品。我们的活动包装功能意味着您的所有服装物品都将整齐地卷起来并按尺寸和性别贴上标签，因此您所要做的就是从展位的盒子中取出衬衫，就可以准备好展示了。当您的活动结束后，您只需将任何未使用的赠品寄回我们的履行中心，即可大大减少浪费的支出。如果您选择有保证的送货，您的物品将在特定日期到达。您再也不用费力地在活动中获取奖品了！ SALESFORCE 集成和营销工具集成 让您的销售代表直接通过 Salesforce 请求赠品。或者通过 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我们的 Zapier 集成的任何数量的工具自动赠送赠品。您还可以利用我们的 Shopify 集成建立公司赠品商店。 Printfection 是将赃物运送到世界任何地方的任何人的最简单方法。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 使 B2B 公司能够通过数据驱动的直邮和礼品大规模传递重要时刻。通过 Reachdesk，公司可以递送礼物和直邮邮件，只需点击一下按钮即可与客户、潜在客户和员工建立更深层次的联系。我们与您的技术堆栈的集成可提供清晰且可量化的投资回报率；直接渠道不再是猜谜游戏。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑。
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的一种数字营销解决方案，专门从事线下到线上营销；提供独家、高价值、个人的线索。