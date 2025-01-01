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最热门 最近添加 基于帐户的直邮软件 - 最热门应用

基于帐户的直邮软件使组织能够向指定帐户内的重要联系人发送个性化的直邮或礼物。该软件可帮助企业提高目标帐户中的品牌知名度，并提高这些特定帐户的参与率。营销人员可以利用基于客户的直邮软件来发起与客户的联系，然后销售团队直接联系这些客户中的关键决策者。这种方法只是基于帐户的营销策略中的一种潜在执行方法，还有其他方法，例如基于帐户的广告以及基于帐户的网络和内容体验。公司可以根据自己的具体目标和偏好灵活地采用这些执行策略的单个或组合。