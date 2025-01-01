基于账户的分析软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于帐户的分析软件提供了一套全面的指标，专门用于分析组织基于帐户的营销 (ABM) 策略的有效性。这些指标包括关键指标，例如达到目标客户的百分比以及潜在客户到客户的映射。 ABM 策略对企业来说非常有价值，因为它们使营销团队能够将资源分配给转化可能性更高的潜在客户。 通过利用基于帐户的分析工具，营销团队可以全面评估其 ABM 策略的绩效，确保他们有效地瞄准正确的潜在客户。该软件在为未来的 ABM 策略提供信息方面也发挥着至关重要的作用，使团队能够不断完善和优化他们的方法。此外，营销团队依靠基于帐户的分析软件来评估通过 ABM 计划生成的销售线索的质量，使他们能够做出数据驱动的决策并提高营销工作的整体有效性。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一个AI驱动的平台，帮助B2B公司通过个性化体验，生成潜在客户和收入。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Influ2
influ2.com
Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox是一款帮助增长营销团队提升收入的平台，提供客户数据管理、AI评分、行动建议和智能细分功能。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd是一款综合工具，利用人工智能和机器学习收集和验证B2B潜在客户数据，简化销售外展和营销活动。
Bombora
bombora.com
Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 是一个 B2B 内容智能平台，提供个性化内容体验，支持基于帐户的营销，优化客户互动和内容策略。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一个客户数据管理和分析平台，帮助企业整合和分析客户互动，以优化营销和销售策略。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一款B2B收入归因平台，通过整合客户旅程数据，提供可行分析，帮助企业优化营销策略和提高投资回报。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。