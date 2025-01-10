基于账户的分析软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

Demandbase

demandbase.com

Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。