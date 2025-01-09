基于账户的分析软件 - 最热门应用 - 巴布亚新几内亚

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基于帐户的分析软件提供了一套全面的指标，专门用于分析组织基于帐户的营销 (ABM) 策略的有效性。这些指标包括关键指标，例如达到目标客户的百分比以及潜在客户到客户的映射。 ABM 策略对企业来说非常有价值，因为它们使营销团队能够将资源分配给转化可能性更高的潜在客户。 通过利用基于帐户的分析工具，营销团队可以全面评估其 ABM 策略的绩效，确保他们有效地瞄准正确的潜在客户。该软件在为未来的 ABM 策略提供信息方面也发挥着至关重要的作用，使团队能够不断完善和优化他们的方法。此外，营销团队依靠基于帐户的分析软件来评估通过 ABM 计划生成的销售线索的质量，使他们能够做出数据驱动的决策并提高营销工作的整体有效性。
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Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库 - AI 内容生成器 - 每周与 Propensity CSM 举行会议 - 集成包括 Hubspot 和 Salesforce - 记录时间投资回报率 — 30 -180 天，具体取决于您的手册 倾向核心功能： 手册库 - 预构建的手册范围为 30 个长达 90 天 剧本编辑器 - 轻松编辑用户选择的剧本中的每个剧本 受众生成器 - 使用授权的第三方帐户级意图数据来了解买家的兴趣和行为以及购买倾向 购买圈子中内置的模型 - 创建和基于客户级别意图管理目标联系人 渠道管理器 - 跨渠道活动编排和激活 ABM 仪表板 - 客户衡量和分析，以量化提升和绩效 与营销技术和销售技术集成
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 将 B2B 勘探数据、销售推广和基于帐户的营销与人工智能和机器学习的力量结合在一起。多合一的不可阻挡的增长平台。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox 帮助增长营销团队通过 GTM 动议提高收入。收购、交叉销售和追加销售。该平台有 4 个构建模块： 1. 强大的 CDP 引擎摄取、清理、组织、可视化和分析跨客户接触点的数据。 2. AI 驱动的 6-D 评分 确定旅程阶段并确定关键客户的优先级。 3. 下一步最佳行动洞察 在整个买家旅程中接收可行的建议，以提高漏斗速度。 4. 强大的细分和编排 用于多渠道营销活动执行的智能细分。 Airtel Business、Algonomy、Capillary、DarwinBox、Exotel、Rootstock、Qwickcilver、Mobisy、SupportLogic 和 Arrowstream 等快速发展的 B2B 公司选择了 BambooBox 来更快地增加收入。想亲自体验其中的不同吗？联系我们并找出答案。 www.bamboobox.ai
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
CaliberMind
calibermind.com
作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Influ2
influ2.com
让广告成为销售对话的重要组成部分。 Influ2 是一个基于人员的广告平台，可让您覆盖目标帐户中的特定人员并查看谁与您的广告互动。将相关内容推送给关键决策者，跟踪联系人级别的意图，并为销售人员提供赢得有价值客户所需的背景信息。借助 Influ2 的基于人员的广告，您可以通过在整个旅程中吸引决策者，将渠道增加 2.26 倍。
Mutiny
mutinyhq.com
大多数营销团队无法在突破目标客户方面发挥有意义的作用，因为有效的 1:1 营销策略无法扩展，而扩展也不起作用。 Mutiny 通过人工智能驱动的个性化体验、1:1 微型网站和帐户智能，帮助 B2B 公司从目标帐户中获得渠道和收入。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数字销售室构建令人难以置信的目的地。结果如何？更少的内容浪费，更快的营销活动启动，以及为潜在客户提供最佳内容的销售团队。主要功能： - 内容集成（博客、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 标签管理器和智能过滤器 - Uberflip 页面 - Uberflip 销售协助（数字销售室） - SEO 优化旅程加速 - 为每个买家创建精选内容目的地– 并通过所有渠道与他们互动。 Uberflip 使您能够通过内容推荐来推动内容消费，让访问者留在现场。借助强大的营销自动化平台 (MAP) 集成，每次与内容的交互都可以触发完美的下一步，以加速客户旅程。通过提供个性化内容来减少买家旅程中的摩擦，提高转化率并加快创收速度。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
PathFactory
pathfactory.com
通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强公司之一。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。