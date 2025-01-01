基于帐户的广告软件 - 最热门应用

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基于帐户的广告软件使企业能够通过精确定制的数字广告与潜在买家建立联系。这些广告是专门为确定的目标帐户内有影响力的决策者定制的。基于帐户的广告是基于帐户的整体营销策略中可行的实施方法，为营销人员提供了有效到达所需帐户的方法。该策略中的其他执行方法可能涉及基于帐户的直邮，以及定制的网络和内容体验。公司可以灵活地选择和部署这些执行策略中的一种或组合。为了促进基于帐户的广告策略，企业可以从 CRM 软件或营销自动化软件中提取联系人。或者，他们可以整理联系人列表，以无缝执行其有针对性的广告方法。
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Opensense
opensense.com
Opensense 应用集中管理所有设备的电子邮件签名，兼容 Office 365、G-Suite、Salesforce 和其他平台。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Influ2
influ2.com
Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。
Advertaze
advertaze.com
Advertaze应用程序可以为每个目标账户创建个性化广告，并通过微观受众定位，确保仅相关购买团队可见。