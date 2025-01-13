基于帐户的广告软件 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

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基于帐户的广告软件使企业能够通过精确定制的数字广告与潜在买家建立联系。这些广告是专门为确定的目标帐户内有影响力的决策者定制的。基于帐户的广告是基于帐户的整体营销策略中可行的实施方法，为营销人员提供了有效到达所需帐户的方法。该策略中的其他执行方法可能涉及基于帐户的直邮，以及定制的网络和内容体验。公司可以灵活地选择和部署这些执行策略中的一种或组合。为了促进基于帐户的广告策略，企业可以从 CRM 软件或营销自动化软件中提取联系人。或者，他们可以整理联系人列表，以无缝执行其有针对性的广告方法。
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N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Advertaze
advertaze.com
想象一下为您的每个目标帐户创建一个独特的个性化广告。现在想象一下，在只有该帐户的购买团队才能看到的位置显示该广告。 Advertaze 使用微受众定位，将基于帐户的个性化广告展示在正确帐户的正确人员面前。对于在购买过程中没有发言权的人来说，不会再浪费印象。了解更多信息，请访问 advertaze.com
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库 - AI 内容生成器 - 每周与 Propensity CSM 举行会议 - 集成包括 Hubspot 和 Salesforce - 记录时间投资回报率 — 30 -180 天，具体取决于您的手册 倾向核心功能： 手册库 - 预构建的手册范围为 30 个长达 90 天 剧本编辑器 - 轻松编辑用户选择的剧本中的每个剧本 受众生成器 - 使用授权的第三方帐户级意图数据来了解买家的兴趣和行为以及购买倾向 购买圈子中内置的模型 - 创建和基于客户级别意图管理目标联系人 渠道管理器 - 跨渠道活动编排和激活 ABM 仪表板 - 客户衡量和分析，以量化提升和绩效 与营销技术和销售技术集成
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Influ2
influ2.com
让广告成为销售对话的重要组成部分。 Influ2 是一个基于人员的广告平台，可让您覆盖目标帐户中的特定人员并查看谁与您的广告互动。将相关内容推送给关键决策者，跟踪联系人级别的意图，并为销售人员提供赢得有价值客户所需的背景信息。借助 Influ2 的基于人员的广告，您可以通过在整个旅程中吸引决策者，将渠道增加 2.26 倍。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。