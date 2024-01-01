基于帐户的广告软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

基于帐户的广告软件使企业能够通过精确定制的数字广告与潜在买家建立联系。这些广告是专门为确定的目标帐户内有影响力的决策者定制的。基于帐户的广告是基于帐户的整体营销策略中可行的实施方法，为营销人员提供了有效到达所需帐户的方法。该策略中的其他执行方法可能涉及基于帐户的直邮，以及定制的网络和内容体验。公司可以灵活地选择和部署这些执行策略中的一种或组合。为了促进基于帐户的广告策略，企业可以从 CRM 软件或营销自动化软件中提取联系人。或者，他们可以整理联系人列表，以无缝执行其有针对性的广告方法。