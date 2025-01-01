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最热门 最近添加 缺勤管理软件 - 最热门应用

缺勤管理软件使组织能够计划、管理和跟踪员工缺勤，例如假期和病假。该软件允许公司定义缺勤、管理请求和处理审批。它通常包含融入当地法规、法律和政策的功能，以帮助企业保持合规性并降低成本。一些独立的缺勤管理解决方案通常由人力资源部门使用，也适合没有传统人力资源部门的公司。 该软件可以是集成人力资源管理套件的一部分，也可以作为独立的解决方案运行。它经常与第三方人力资源应用程序集成，核心人力资源系统通常充当劳动力数据的中央存储库。