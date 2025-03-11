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缺勤管理软件使组织能够计划、管理和跟踪员工缺勤，例如假期和病假。该软件允许公司定义缺勤、管理请求和处理审批。它通常包含融入当地法规、法律和政策的功能，以帮助企业保持合规性并降低成本。一些独立的缺勤管理解决方案通常由人力资源部门使用，也适合没有传统人力资源部门的公司。 该软件可以是集成人力资源管理套件的一部分，也可以作为独立的解决方案运行。它经常与第三方人力资源应用程序集成，核心人力资源系统通常充当劳动力数据的中央存储库。
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Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Calamari
calamari.io
Calamari是一款在线人力资源软件，支持假期管理、考勤追踪和核心HR功能，适用于106个国家的企业。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
PayFit
payfit.com
PayFit是一款基于云的薪资和人力资源管理平台，提供自动薪资计算、员工门户、假期及报销管理等功能，简化工资流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Skello
skello.io
Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是一款印度的薪资管理软件，提供人力资源管理、薪资计算、考勤跟踪等功能，支持员工自助访问和数据分析。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一个综合性的人力资源和工资软件，支持考勤、时间管理、工资和员工数据管理。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款简单的人力资源管理软件，帮助企业高效处理人力资源、招聘和人才管理任务。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
Craze
crazehq.com
Craze是一款为初创企业提供一体化人力资源、薪资和合规管理的应用程序，帮助创始人轻松管理公司事务。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon是一款请假管理平台，简化合规、申请和工资处理，为员工提供更顺畅的请假体验。
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic是一个员工请假管理应用，简化休假申请与批准流程，实时追踪假期信息。
Timeular
timeular.com
时空是一款时间跟踪和出勤管理应用，帮助用户自动记录时间，优化工作效率，支持计费和报告生成。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一款综合人力资源管理平台，支持招聘、入职、考勤、薪资等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR 是一个人力资源管理平台，提供工资、病假、考勤等管理功能，旨在提高效率和减少成本。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack是一款用于中小企业的综合管理应用，提供人力资源、项目、销售和营销等模块，支持数据追踪和分析。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一款全方位的人力资源管理平台，旨在简化中小企业的复杂人事流程，提供便捷的解决方案和全面的可视化管理。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一款现代化人力资源管理系统，支持员工管理，出勤跟踪及文件组织，适合混合团队使用，提供14天免费试用。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 是一个绩效管理平台，帮助中小企业建立透明的工作文化，提升员工幸福感和留才率，促进团队间的互动与反馈。
Onfolk
onfolk.com
Onfolk 是一款自动化的英国工资管理应用，能够快速、安全地处理员工薪资，支持快速支付和专业支持。
Leave Dates
leavedates.com
休假日期是一款员工休假管理应用，简化休假请求的提交、审批和跟踪，增强沟通，提高工作效率和员工满意度。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
度假追踪器是一款简化请假管理的应用，与Slack、Microsoft Teams等工具无缝集成，帮助团队高效跟踪请假请求和余额。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense是一款基于文本的出勤管理和员工沟通平台，旨在简化缺勤报告并提高员工参与度，支持多语言翻译。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack是一款请假管理应用，帮助企业跟踪员工缺席、休假和假期，提供自定义假期类型和审批流程，简化管理任务。
Keeple
keeple.com
Keeple是一款现代的请假和缺勤管理软件，帮助中小企业高效管理各种请假类型，如休假、病假、产假等，提供流畅的用户体验。
Planleave
planleave.com
Planleave是一款请假管理应用，简化员工请假申请、批准和跟踪过程，支持多种假期类型并提供自动化工作流。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro是一个在线假期管理系统，帮助管理员工请假，自动跟踪假期余额，简化请假申请和审批流程。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle是一款全面的劳动力管理系统，旨在简化桌外员工的调度、时间跟踪和合规管理，提高企业运营效率。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR是一款模块化的人力资源软件，帮助中小型企业简化人力资源管理任务，如请假管理、员工档案和绩效管理。
Humaans
humaans.io
Humaans是一个人力资源管理平台，简化员工管理，提供数据存储、自动化工作流程和报告分析，支持远程团队。
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