缺勤管理软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

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缺勤管理软件使组织能够计划、管理和跟踪员工缺勤，例如假期和病假。该软件允许公司定义缺勤、管理请求和处理审批。它通常包含融入当地法规、法律和政策的功能，以帮助企业保持合规性并降低成本。一些独立的缺勤管理解决方案通常由人力资源部门使用，也适合没有传统人力资源部门的公司。 该软件可以是集成人力资源管理套件的一部分，也可以作为独立的解决方案运行。它经常与第三方人力资源应用程序集成，核心人力资源系统通常充当劳动力数据的中央存储库。
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Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等仅举几例。最好的部分？我们以零成本向用户赠送移动应用程序，帮助他们随时随地体验人力资源自动化的真正力量。我们凭借以下显着功能在人力资源软件市场中脱颖而出 - ✅ 首个受 Gmail 启发的 HR 收件箱，为您的一天提供指导 ✅ 创新的任务见解，以及时完成工作 ✅ 直观的全局搜索框，用于跟踪和访问任何信息和该系统不仅承诺，而且实际上向您展示了其真正的投资回报率。作为第一个对所有人力资源任务采取实时行动的 HCM，通过微妙的提醒来阻止积压，我们通过自动化所有操作任务来帮助您取得成功。要了解更多信息，请访问我们的网站 - https://hrone.cloud/
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 软件 - 100% 在澳大利亚设计、制造和支持。利用灵活直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice 拥有市场领先的核心人力资源用户体验；简化入职、智能文档和合规性、员工变更管理、工资整合、休假、审查和调查。专为需要解决当前挑战和新出现的挑战的蓬勃发展的人力资源团队而打造。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
DreamTeam
dreamteam.io
面向中小型企业的一体化人才中心，可通过最快、最灵活且无限的人力资源平台简化复杂的人员流程。 DreamTeam 使您能够重新获得对具有脱节数据的增量人员流程的完全控制和可见性。我们通过全面且易于设置的解决方案来克服人力资源的复杂性，将您的团队从繁重的体力工作中解放出来，同时促进人力资源的成功、满意度和蓬勃发展的公司文化。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense 是一款基于文本的考勤管理和大众传播平台，专为制造、建筑、仓储和物流领域的一线工人打造。 - 通过消除流程中的焦虑，最多可减少 70% 的未来电缺席 - 通过在员工报告缺勤之前向员工展示他们的积分和出勤记录，最多可将缺勤率减少 20%。 - 29 种语言的翻译并且还在增加！
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套面向中小型企业 (SME) 的云人力资源解决方案。它提供生产力工具，以实现更好的人员管理、更简单的人力资源流程以及专业的人力资源服务交付。经理和员工自助服务的员工门户可以提高员工敬业度并节省全面的时间。 greytHR 软件被印度以及阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、科威特和巴林等 20 多个国家/地区的 20,000 多个组织和 200 万用户使用。显着功能： ● 核心人力资源 ● 入职软件 ● 员工生命周期管理 ● 休假和出勤管理 ● 工资管理（针对印度和中东） ● 100% 人力资源合规性（针对印度和中东） ● 文档管理 ● 人力资源报告和分析 ● 员工门户和移动应用程序 ● 集成和REST API。 greytHR 不仅仅是出色的软件。我们为我们热情的服务、充满活力的人力资源社区和有用的学习资源感到自豪。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款适用于中小型企业的强大模块化人力资源软件。自 2010 年以来，我们已帮助全球数千家公司每周在休假管理、员工档案管理和入职、时间跟踪、绩效管理、违规跟踪和认证管理等日常人力资源任务上节省时间。选择适合您的业务需求和预算的 HRIS 所需的模块和用户数量。立即开始 21 天免费试用 (www.purelyhr.com/Trial) 或现场演示。
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
Timeular
timeular.com
不费吹灰之力就能获得准确的时间表，而且无需不断提醒，这不是很好吗？ Timeular 通过将最轻松的时间跟踪方法捆绑在一起，使之成为可能。全球有 10,000 多个团队利用 Timeular 来改进估算、跟踪预算、增加工时计费、监控盈利能力并提高生产力。 Timeular 的隐私不仅仅是遵守 GDPR。例如，自动跟踪的数据仅存储在用户计算机本地，另一个例子是管理人员无法实时查看员工数据。
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic 是一款超级简单的员工休假计划工具，超过 150,000 人使用它来安排下班时间。这是管理员工休假的在线、移动和无纸化方式，摆脱了假期表格和电子表格。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一种简化的休假管理解决方案，可与 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等流行协作工具无缝集成，也可以通过工作电子邮件直接访问。只需点击几下鼠标，即可简化跟踪带薪休假 (PTO) 的过程，从而提高团队的透明度和实时可见性。借助假期跟踪器，您可以在数小时内管理休假请求，非常适合兼职员工或精确的日程安排需求。该系统支持临时休假（TOIL），允许员工根据加班时间累积休假。替代审批者等功能通过在经理缺席期间委派审批职责来提供灵活性，而停电期则有助于控制关键时期的休假请求。应计功能可随着时间的推移自动累积休假，确保记录的准确性和最新性。通过 7 天免费试用体验 Vacation Tracker 的全部功能，提供对所有功能的访问，以高效且有效地改善团队的休假管理体验。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一个在线休假管理系统，可以管理员工休假的各个方面。系统将自动跟踪休假余额，无需使用电子表格或纸张。经理可以查看所有员工的休假余额，并轻松批准和拒绝休假申请，而员工可以申请休假并查看剩余余额。它还提供了一种准确查看谁将离开的方法，有助于在繁忙时段进行计划并避免日程安排冲突。
Planleave
planleave.com
通过使用现有工具和工作流程实现自动化，是管理团队休假的最简单方法。 PTO 跟踪和假期跟踪的最佳用户体验，无需学习。休假管理产品中没有更好的用户体验。
Keeple
keeple.com
在中小企业中，管理休假和缺勤很快就会成为员工、经理和人力资源部门的一件令人头痛的事情。 Keeple 是一款现代化的休假和缺勤管理软件包，可让您高效管理所有类型的休假：假期、病假、特殊假、育儿假等。专为所有员工设计，其人体工学设计深受我们客户的欢迎，提供流畅、高效的员工体验。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 使小型和成长型企业能够应对员工缺勤、PTO 和假期的问题。 Leavetrack 提供深度定制，将消除手动管理员工休假的负担，并提供整个组织的可见性。 Leavetrack 允许跨多个地点自定义休假类型；导入 150 多个地点和多个审批级别的公共假期。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack 是一款面向中小型企业的 Web 和桌面应用程序。该平台包括人力资源（休假管理、工资单、会议等）、项目管理（任务管理、在项目上安装和运行的跟踪应用程序、项目会议、项目文档等）、销售（潜在客户跟踪、联系人、文档等） ）和可定制的营销（电子邮件模板、活动等）模块。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一个休假管理平台，可简化合规、索赔和工资单的复杂性，从而提供无缝、更具同理心的员工休假体验。 欢迎来到员工休假的现代时代。休假管理软件可以自动处理人员团队及其员工的合规性、索赔和工资单的复杂性。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪 - 员工数据库和分析 - 无限文档存储 - 轮值表、时间和出勤 开始 14 天试用今天，看看 Breathe 直观的产品如何帮助您和您的企业。
Calamari
calamari.io
Calamari 帮助您进行休假管理和跟踪出勤情况。它自动执行 PTO 计算。多种方式打卡上班/下班。与 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完成。此外，它还允许您创建入职任务列表并将其分配给各个人员。您可以收集所有必要的信息并创建员工档案（充实到目录中），管理对员工信息和文档的访问权限等。人力资源软件还可以完全照顾员工的休假、员工和经理的自助服务员工提出请求、经理批准工作流程、团队和整个组织的休假报告，可以快速查看即将到来的休假、缺勤趋势等。 Android 和 iOS 应用程序使您能够随时随地执行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 产品系列的一部分，其产品包括 Freshdesk 客户支持软件、Freshservice IT 服务管理软件、Freshsales CRM 软件等——在全球拥有超过 150,000 家企业，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和药易。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和成功的变革性影响。以下是 Hubstaff 如何成为我们客户业务的宝贵资产： - 提高生产力：通过无缝自动化 PTO 流程，生产力显着提高 5%。 - 战略资源配置：Hubstaff 的实施节省了相当于 10 名人员的人员数量，提高了运营效率。 - 赢得业务并提高利润：有助于赢得新的商机并显着提高财务利润。 - 零停机时间：享受零停机时间的不间断操作，确保工作流程连续顺畅。 - 高效的薪资和人力资源流程：简化所有薪资和人力资源流程，减少管理开销并确保准确性。 - 项目成本节省：各种项目实现了 10% 至 25% 的大幅节省，提高了整体盈利能力。 - 提升客户价值：为客户提供的价值显着增加了30%，提升了服务标准。 - 任务优化：通过消除浪费的任务并提高整体资源利用率，节省 25% 的成本。 - 降低招聘成本：将招聘成本降低 25%，降低与不良招聘相关的风险并优化招聘流程。 - 员工保留：为表现最佳的员工提供更快晋升所需的数据，从而提高员工保留率。事实证明，Hubstaff 是我们客户追求卓越的关键工具，可在各种业务运营中推动切实成果。与 Hubstaff 一起拥抱工作的未来！
PayFit
payfit.com
PayFit 是一个基于云的集成薪资和人力资源管理平台，在一个解决方案中为您提供最佳的薪资外包和薪资软件的使用。这是一种自动化解决方案，可以节省大量时间并消除与工资相关的错误；它会在您选择的日期自动生成您员工的工资单，并代表您处理 HMRC RTI 和养老金提交。 PayFit 的客户成功团队确保平台上的顺利入职，并且客户可以获得薪资专家的专门支持。 PayFit 还负责休假和费用的管理。员工可以访问自己的门户来查看/下载工资单并提交休假和费用以供批准。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度领先的人力资源薪资软件。使用我们易于使用的 HR 薪资系统自动计算薪资、PF、TDS。立即免费试用！
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一款智能、现代化的一体化人力资源和薪资软件平台，用于考勤、计时、薪资和员工数据管理。告诉我们您需要什么，我们会处理剩下的事情。随时随地访问您需要的所有信息。自 1999 年以来，SunFish DataOnPhilippines, Inc. 和 GreatDay HR 一直致力于利用现代 HRIS 和薪资平台帮助企业实现人力资源流程自动化。
Skello
skello.io
Skello 是一家欧洲公司，其使命只有一个：通过协作解决方案重塑轮班工作，使整个团队能够更好地预测、组织和沟通。简而言之，Skello 是一种针对轮班工作场所的劳动力管理解决方案，使团队能够解决复杂调度的麻烦。对于经理来说，Skello 通过帮助他们在管理员工成本方面做出最佳决策来优化工作组织。对于员工来说，该工具可以促进轻松、开放的沟通并简化日常生活。 Skello 的目标是成为欧洲轮班工作团队的第一解决方案。为了实现这一目标，Skello 从该领域的专家基金（Partech、Aglaé Ventures 和 XAnge）筹集了 4000 万欧元的 B 轮融资，以便通过新功能为我们的客户带来更多价值，并开拓超出我们的范围的新市场。酒店、零售和健康等历史悠久的行业。
Papershift
papershift.com
Papershift 可帮助您在云上管理和自动化员工轮班计划、休假管理和员工时间跟踪。 Papershift 拥有超过 200,000 名用户，是欧洲最受欢迎的劳动力规划软件。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
使用 HealthBoxHR 简化您的人力资源管理。我们的平台可让您在一个方便的位置管理工资单、病假、时间表等。加入超过 100 万满意的用户，了解 HealthBoxHR 如何帮助您节省时间、降低成本并改进您的人力资源流程。
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates 是中小型企业的终极员工休假计划工具，可轻松简化休假管理流程，释放时间并一举改善办公文化。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款出色的软件，适用于时间跟踪、员工监控、屏幕截图和 URL 跟踪、员工休假安排、GPR 路线跟踪、时间报告准备、项目规划和估算、发票和付款管理。 Trackabi 专注于中小企业。 Trackabi 凭借其游戏化方法使时间跟踪变得高效且有吸引力。当用户达到经理定义的特定目标时，他们可以获得成就和业力积分。产品优势： — 适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面计时器可以自动记录工作时间并准备每日用户活动统计数据。它可以检测空闲时间、捕获屏幕截图、跟踪浏览器 URL 并记录使用的应用程序，区分工作和休闲应用程序。 — Trackabi 移动应用程序可以跟踪时间并记录 GPS 路线。它还包括休假计划部分和方便的见解部分，用于控制其他用户的活动、查看他们的屏幕截图和其他数据。 — 时间跟踪的游戏化：成就和业力点可提高动力和参与度。 — 高度可定制的时间表：时间表可以像 Excel 中的电子表格一样进行编辑，并提供许多自定义选项（要显示的数据、必填字段、其他自定义字段等）。 — 与时间表集成的员工休假管理：每位员工的个人休假日历以及带有请求/批准流程的通用休假时间表。员工休假可以包含在时间表中，以便管理人员更轻松地确保数据的完整性。 — 可定制的时间报告：可以根据用户设置从时间表生成时间报告，并通过外部链接共享或导出到 Excel 或 PDF。 — 发票和付款：发票可以根据报告创建，也可以独立创建并通过电子邮件发送给客户。该系统允许输入客户付款并跟踪总额和逾期发票。 — 项目计划和估算：按里程碑、任务和子任务进行细分的项目计划允许自下而上的时间和预算估算。估计金额可以与员工时间表中的实时数据进行匹配。 — 用户访问角色：系统支持基于可编辑权限的高级用户访问角色。另外，每个用户都可以访问许多公司帐户 - 作为员工加入公司并使用相同的用户名创建他的公司帐户。 — 客户访问：可以邀请客户访问与其项目相关的节省时间报告、发票和时间表。它可以帮助客户密切关注承包商所花费的时间并控制费用。 — Git 提交导入：从 Git 导入提交并将其转换为时间条目对于软件开发人员来说是一项出色的功能。带注释的 Git 提交可以转换为时间表条目。 — 信息丰富的仪表板：鸟瞰仪表板显示工作时间摘要、员工缺勤天数以及有关缺勤报告（时间少于预期）的警报。 — 公司数据洞察：每位员工日常活动的详细概述，显示工作时间、添加到时间表的时间、使用的应用程序、屏幕截图、空闲时间、GPS 路线等。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发票 - 💡通过我们的白板和模板进行集思广益和计划 - 通过我们的 CRM 模块跟踪您的销售线索并将其转化为销售和客户 - 通过学习💡中心缩小团队成员的技能差距；上传您自己的文件/视频内容，以实现个人和公司的发展并轻松入职 - 跟踪员工的出勤情况并根据时间日志衡量项目、关键结果和任务的效率 - 拖放表格和调查可轻松收集和分析数据和信息- FlowyTeam 最适合拥有 5 - 1,000 多名员工的组织 - FlowyTeam 为 90 多个国家/地区的 1,000 多个组织提供支持和服务 - FlowyTeam 软件提供以下语言版本：英语、德语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、法语、中文，阿拉伯语，印尼语，越南语，泰语，波斯语，希腊语，土耳其语，俄语，印地语，韩语，日语，斯洛文尼亚语，斯洛伐克语，塞尔维亚语，克罗地亚语，波兰语，匈牙利语，捷克语，乌克兰语，罗马尼亚语，保加利亚语 - 我们令人惊叹的💐客户是Roche、ADDX、buddyboss、Turknet、Runcloud、pandai.org、Liebherr 等等...flowyteam.com 您需要 OKR 辅导：FlowyTeam 推荐 OKR Institute - okrinstitute.org
Craze
crazehq.com
为初创企业提供一站式人力资源、薪资和合规服务。 雄心勃勃的创始人利用 Craze 来无压力地经营他们的公司。我们自动处理人力资源、薪资和合规事宜，以便您可以专注于发展您的业务。
Onfolk
onfolk.com
英国薪资，自动化以节省时间。简单、高效且无差错的支付团队费用的方式。几分钟内即可付款，定价简单，专家支持。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少人缺席或迟到，以及谁是生产力最高或最低的员工。然后，该信息可用于提高性能和生产力。 Time Champ 收集各种指标、KPI，并以精美的分析图表和报告的形式呈现它们。凭借深入研究问题领域的能力，Time Champ 使快速分析问题和找到问题解决方案变得更加容易。
Bizneo
bizneo.com
简单的人力资源软件。对于要求较高的公司。无论您的公司有多大或多小，Bizneo HR 都会将您的人才管理提升到一个新的水平。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一个 HRIS，旨在成为组织人力资源技术堆栈的基础层。它可以帮助快速发展的公司的现代人力资源团队通过快速的工作流程、自动化和快速访问数据来入职、管理和培养员工。 Humaans 旨在解决企业领导者的痛点，他们厌倦了处理无法满足当今员工高标准的笨重系统。它专为速度而设计，具有精美的人员目录、文档存储、休假跟踪、可视化报告，并通过深度集成连接现有系统。通过增强 Slack、GSuite 和 HR 单点解决方案，Humaans 不仅简化了 HR 流程，还为组织中的每个人带来了价值。此外，Humaans 适合远程和分布式团队，帮助提高企业的敏捷性，无论其设置如何