A/B 测试软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Personyze

personyze.com

Personyze 是一个全面的个性化工具包，它使用行为定位、基于人工智能的推荐和个性化电子邮件广播的强大组合，为您提供在网站上和跨渠道创建引人入胜的体验所需的一切。 Personyze 可在任何网站上运行，无论平台如何，都可以与任何 CRM、任何第三方电子邮件解决方案和任何分析解决方案集成，并附带 Google Analytics 集成和开箱即用的内部分析。 Personyze 的第一个组件是动态定位工具，它允许您定义访问者细分，并利用 Personyze 的魔力向他们展示您可以想象的任何内容，从网站上的简单视觉编辑到有针对性的电子邮件、弹出窗口或横幅，使用技术上可用的任何行为或用户变量进行定位，包括网站上的行为、推荐来源、登陆页面、集成的 CRM 数据、已知的兴趣等等。第二个组件是人工智能生成的动态产品/内容推荐，这些推荐使用完全可定制的显示小部件显示在您网站或电子邮件中的任何位置。借助适用于任何情况的算法，您可以结合个人和人群数据来呈现推荐，例如用户兴趣中最受欢迎的商品、再次查看、再次购买、您废弃的购物车（电子邮件或现场）、补充您的库存、您的最新内容最喜欢的作者等等。将其与发送包含内容/产品推荐、详细的内部分析、报告和 KPI 跟踪、A/B 测试的有针对性的电子邮件点滴的功能相结合，您就拥有了完整的个性化解决方案。