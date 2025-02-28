401(k) 软件 - 最热门应用 - 土耳其

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401(k) 软件使组织能够为其员工提供和管理退休计划，同时确保遵守政府法规。这些平台用于设计公司的退休计划、选择投资选项、入职员工、管理缴款以及通过管理仪表板跟踪员工参与情况。它们还为员工提供了一个界面来管理他们的捐款、做出投资决策以及处理展期、贷款和分配等操作。与由雇主资助并在退休时提供有保证的每月福利的养老金计划不同，401(k) 计划涉及员工缴款并允许员工控制自己的投资。
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Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑战性的。这就是为什么在工作中的改善使雇主可以简单地提供高质量的401（k）。从持续的行政支持和投资管理，量身定制的计划设计和简化的薪资集成 - 我们进行了繁重的工作，因此您不必这样做。通过在Work的可定制投资组合，个性化财务指导，与外部帐户链接以及各种互补的财富建设，储蓄和投资工具的能力，使您的员工访问易于使用，有力的投资和退休储蓄解决方案 - 所有人都可以访问 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。随着工作的改善，您的401（k）也可以通过新功能来增强您的401（k）竞赛以及学生贷款支付的比赛以及其他财务福利，例如我们的学生贷款管理，529个教育储蓄和1：1财务教练好处*。凭借401（k）和财务健康的现代组合以及可访问的教育和工具，工作中的改善可以帮助您吸引和留住快乐的员工，同时提供他们实现财务目标所需的福利。 *与Spinwheel合作提供了通过改善工作（“ SLM”）的学生贷款管理（“ SLM”）。 529个帐户及其计划由计划管理人员和经理进行和管理。 SLM，529和金融教练服务仅作为捆绑产品的一部分，在Pro或旗舰计划中提供401（k）；额外的费用适用于专业计划中的使用，“基本计划”中不可用的服务。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服务 401(k) 计划使小型企业能够更轻松、更经济地为员工提供应得的退休福利。
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家价格实惠、提供全方位服务的 401(k) 和 403(b) 提供商，致力于帮助中小型企业轻松帮助其员工进行退休投资。 Human Interest 成立于 2015 年，总部位于旧金山，帮助各行各业的员工获得退休福利和实现财务独立。我们的解决方案旨在使公司能够提供高质量的 401(k) 作为有竞争力的福利计划的一部分，而不会给人力资源带来巨大的管理负担。雇主可以完全在线设置和管理 401(k) 计划，让员工更轻松地管理他们的退休福利。 * 适用于收入不超过 6 万美元且在 12 个月内将每笔薪水至少 8% 捐献给合格计划的合格参与者。提交表格以领取奖励。最低奖励为 100 美元，最高奖励为 250 美元。请参阅其他要求 ( humaninterest.com/legal/cashback-terms ) 和计划详细信息 ( humaninterest.com/solutions/kickstart )。该计划由记录保管人 Human Interest Inc. 管理和提供。
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一种全新的数字退休平台，它改变了计划的提供和管理方式，以造福顾问、雇主和雇员等。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家总部位于美国的公司，在数字营销领域拥有超过 7 年的经验。它专门为房地产专业人士提供一流的视觉营销服务。 Tantify 的使命是通过构建出色的虚拟舞台和 3D 渲染服务的整体方法来转变数字房地产营销。 Tantify 的服务包括： * 虚拟舞台：将空白照片变成复杂的图像、更换旧家具、从头开始翻新或建造房产，或者举办完全身临其境的 3D 游览。 *3D建筑渲染：其高质量的3D渲染服务使房地产专业人士能够以令人惊叹和逼真的方式展示他们的房产，使买家更容易想象空间。 * 房地产摄影：其熟练的摄影师捕捉房产的美丽，突出其最佳特征，并为潜在买家营造诱人的氛围。 * 摄像：它提供房地产视频服务，以展示动态房产并为潜在买家提供身临其境的体验。 Tantify 以其提供用户友好的平台而自豪，该平台使订购过程变得顺畅而简单。 其支持团队很高兴能帮助您开始使用虚拟舞台，其忠诚度计划允许客户增加个人折扣并随时关注特别优惠。