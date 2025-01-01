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401(k) 软件
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401(k) 软件 - 最热门应用

401(k) 软件使组织能够为其员工提供和管理退休计划，同时确保遵守政府法规。这些平台用于设计公司的退休计划、选择投资选项、入职员工、管理缴款以及通过管理仪表板跟踪员工参与情况。它们还为员工提供了一个界面来管理他们的捐款、做出投资决策以及处理展期、贷款和分配等操作。与由雇主资助并在退休时提供有保证的每月福利的养老金计划不同，401(k) 计划涉及员工缴款并允许员工控制自己的投资。

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Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。

Guideline

Guideline

guideline.com

Guideline 是一款为小型企业提供全方位 401(k) 计划的应用，帮助他们以更简便、经济的方式为员工提供退休福利。

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

人类兴趣是一款帮助中小企业管理401(k)退休计划的应用，简化入职和合规流程，减轻人力资源负担。

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify是一款虚拟登台应用，帮助房地产专业人士通过增强视觉效果来展示房产，提高吸引力和销售机会。

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell是一个数字退休平台，简化401(k)、403(b)等退休计划的管理，提供易于使用的界面和可定制投资选项。

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