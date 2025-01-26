401(k) 软件 - 最热门应用 - 安圭拉

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401(k) 软件使组织能够为其员工提供和管理退休计划，同时确保遵守政府法规。这些平台用于设计公司的退休计划、选择投资选项、入职员工、管理缴款以及通过管理仪表板跟踪员工参与情况。它们还为员工提供了一个界面来管理他们的捐款、做出投资决策以及处理展期、贷款和分配等操作。与由雇主资助并在退休时提供有保证的每月福利的养老金计划不同，401(k) 计划涉及员工缴款并允许员工控制自己的投资。
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Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑战性。这就是为什么 Betterment at Work 可以让雇主轻松提供高质量的 401(k)。从持续的行政支持和投资管理、量身定制的计划设计和简化的薪资整合——我们会承担繁重的工作，因此您无需这样做。通过 Betterment at Work 的可定制投资组合、个性化财务指导、链接到外部账户的能力以及各种补充性的财富建设、储蓄和投资工具，让您的员工能够获得易于使用、功能强大的投资和退休储蓄解决方案 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。通过 Betterment at Work，您的 401(k) 还可以通过新功能得到增强，例如提供 401(k) 学生贷款付款匹配，以及额外的财务福利，例如我们的学生贷款管理、529 教育储蓄和 1:1 财务辅导好处*。凭借 401(k) 和财务健康福利的现代组合，以及易于获得的教育和工具，Betterment at Work 可以帮助您吸引和留住快乐的员工，同时为他们提供实现财务目标所需的福利。 *Betterment at Work (“SLM”) 与 Spinwheel 合作提供学生贷款管理。 529 个帐户及其计划由 Betterment 外部的计划管理员和经理持有和管理。 SLM、529 和财务辅导服务仅作为 Pro 或旗舰计划中 Betterment 401(k) 捆绑产品的一部分提供；在 Pro 计划中使用需要支付额外费用，而 Essential 计划中不提供服务。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服务 401(k) 计划使小型企业能够更轻松、更经济地为员工提供应得的退休福利。
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家价格实惠、提供全方位服务的 401(k) 和 403(b) 提供商，致力于帮助中小型企业轻松帮助其员工进行退休投资。 Human Interest 成立于 2015 年，总部位于旧金山，帮助各行各业的员工获得退休福利和实现财务独立。我们的解决方案旨在使公司能够提供高质量的 401(k) 作为有竞争力的福利计划的一部分，而不会给人力资源带来巨大的管理负担。雇主可以完全在线设置和管理 401(k) 计划，让员工更轻松地管理他们的退休福利。 * 适用于收入不超过 6 万美元且在 12 个月内将每笔薪水至少 8% 捐献给合格计划的合格参与者。提交表格以领取奖励。最低奖励为 100 美元，最高奖励为 250 美元。请参阅其他要求 ( humaninterest.com/legal/cashback-terms ) 和计划详细信息 ( humaninterest.com/solutions/kickstart )。该计划由记录保管人 Human Interest Inc. 管理和提供。
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一种全新的数字退休平台，它改变了计划的提供和管理方式，以造福顾问、雇主和雇员等。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家总部位于美国的公司，在数字营销领域拥有超过 7 年的经验。它专门为房地产专业人士提供一流的视觉营销服务。 Tantify 的使命是通过构建出色的虚拟舞台和 3D 渲染服务的整体方法来转变数字房地产营销。 Tantify 的服务包括： * 虚拟舞台：将空白照片变成复杂的图像、更换旧家具、从头开始翻新或建造房产，或者举办完全身临其境的 3D 游览。 *3D建筑渲染：其高质量的3D渲染服务使房地产专业人士能够以令人惊叹和逼真的方式展示他们的房产，使买家更容易想象空间。 * 房地产摄影：其熟练的摄影师捕捉房产的美丽，突出其最佳特征，并为潜在买家营造诱人的氛围。 * 摄像：它提供房地产视频服务，以展示动态房产并为潜在买家提供身临其境的体验。 Tantify 以其提供用户友好的平台而自豪，该平台使订购过程变得顺畅而简单。 其支持团队很高兴能帮助您开始使用虚拟舞台，其忠诚度计划允许客户增加个人折扣并随时关注特别优惠。