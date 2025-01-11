3PL 软件 - 最热门应用 - 波兰

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第三方物流 (3PL) 软件处理运输和仓储等外包供应链功能。对于没有自己的仓库或车队的公司，3PL 提供商可以代表他们管理这些服务。该软件允许 3PL 提供商为其客户规划、安排和监督供应链运营，客户也可以访问该系统以确保更高的透明度。 虽然一些 3PL 软件解决方案是专门为外包量身定制的，但其他解决方案可供 3PL 提供商和内部管理自己的供应链的公司使用。 3PL 软件集成在公司更广泛的供应链管理套件中，与运输管理和仓库管理系统协同工作。此外，随着电子商务的兴起，3PL软件越来越需要与电子商务平台集成。
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uShip
uship.com
uShip 将您与我们的承运商网络连接起来，为您的货件提供竞争，从而使摩托车、船只和其他大型物品的运输变得快速且经济实惠。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 集成：电子商务和批发 - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 集成：会计和 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 集成：运输和履行 - ShipStation - 2Ship 集成：3PL 合作伙伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
Zenventory
zenventory.com
Zenventory 将为您提供比市场上任何其他解决方案更物有所值的解决方案。这个用户友好的平台可以无缝管理库存、履行订单和处理运输。每个计划都包含无限的用户 - 这有多酷？借助我们的多功能解决方案，将您的电子商务、会计、仓库和运输集中在一个屋檐下。在我们响应迅速的支持团队的支持下，定制 Zenventory 以满足您的独特需求。最好的部分？所有订阅均包含技术帮助。让我们一起简化您的业务！
OneRail
onerail.com
OneRail 是领先的全渠道履行解决方案，将一流的软件与物流即服务相结合，提供可靠性和速度，帮助企业兑现其交付承诺。 OneRail 拥有由 1200 万司机组成的实时互联网络，可以匹配合适的车辆进行正确的配送，从而帮助品牌降低成本并提高容量，从而快速扩展业务。这种人员加平台的方法以美国的 24/7 例外团队为特色，该团队保持着 99% 的准时交付率。 OneRail 最近被《Inc.》杂志评选为 2023 年最佳工作场所，在《福布斯》美国最佳创业雇主排行榜上排名第 23 位，在 Inc. 5000 强中排名第 48 位。要了解有关 OneRail 的更多信息，请访问 OneRail.com。
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo 是一个基于网络的平台，它将航运和运输公司、仓库以及需要其服务的公司联合起来。实时物流交换撮合平台，可实现快速 B2B 预订、集成文书工作以及在任何设备上无限制访问。
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote 是一个智能仓储平台，为快速发展的公司提供灵活且完全托管的解决方案。
It's here
itshere.com
当然，阿米尔。以下是包含供应链可视性和优化的最新回复：It's Here Delivery 是一家专注于供应链技术的领先软件公司。我们提供全面、一体化的平台，旨在简化电子商务企业、3PL 公司、分销商和参与最后一英里交付的企业的运营。我们的解决方案包括先进的仓库管理、交付优化、配送管理、供应链可视性和自动预约安排。通过无缝 API 集成，我们的平台提高了效率，优化了供应链运营，并降低了客户的成本。
Fulfillrite
fulfillrite.com
订单履行中最值得信赖的品牌。与感觉像是您团队的延伸的物流合作伙伴一起提高客户满意度并更快地扩展您的业务。服务包括当日发货、实时订单和库存跟踪、专门的客户服务以及基于数量的折扣。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP 使物流变得简单，只需登录一次即可进行所有运输管理，包括包裹、零担、TL、海运和国际空运的入库和出库货运管理。 FreightPOP 可以无缝集成到您当前的技术堆栈（ERP、WMS、CRM），并且可以根据您现有的工作流程和流程进行高度可配置，无需数月的上手时间。通过与 300 多家承运商、ERP、WMS 和费率市场的连接，轻松获得最佳费率并优化运输流程。一流的客户支持 - 通过聊天、电子邮件和电话提供。深受 Forever21、NewEgg、东芝等用户以及全球最大的汽车制造商的信赖。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell 的 TMS 平台是一个全面的运输管理解决方案，可帮助各种规模的企业简化运输运营、降低成本并提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企业可以在单一平台上管理所有运输模式，包括卡车运输、铁路、空运和海运，从而提供供应链的统一视图。 Shipwell 的 TMS 平台提供广泛的功能，包括： 承运商管理：根据承运商的费率、容量和服务水平，轻松管理和从综合承运商网络中选择承运商。路线优化：根据成本、运输时间和交货要求等各种标准优化运输路线。货件可见性：实时了解您的货件，从提货到交付，并跟踪所有运输方式的货件。运费审核和付款：自动化货运发票审核和付款流程，确保开票准确，降低多收费用的风险。报告和分析：访问全面的报告和分析以监控运输支出、承运商绩效和其他关键指标。 Shipwell 的 TMS 平台还具有高度可定制性，允许企业根据其特定需求定制平台并与其现有系统（例如 WMS 和 ERP）集成。借助 Shipwell 的 TMS 平台，企业可以： 提高效率：自动化手动流程、减少错误并优化路线，从而实现更快、更高效的运输运营。降低成本：优化承运商选择，减少运输错误，实现运费审核和支付自动化，从而降低运输成本。增强可见性：实时了解所有运输方式的所有货运，从而对供应链提供更好的控制和透明度
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket 是一款面向货运公司的 ERP 软件。 Rose Rocket 是排名第一、屡获殊荣的一体化运输管理系统 (TMS)，可帮助数千家卡车运输和物流公司（经纪人、承运商和托运人）简化和自动化其业务。 Rose Rocket 是 Unigroup、United Van Lines、Gulf Relay、Canada Cartage、Mayflower 等数千家公司的首选运输管理软件 (TMS)，可最大限度地提高收入和订单效率、为客户提供最优惠的价格、无缝调度、最大化 ELD 跟踪和跟踪可见性，最大限度地缩短兑现时间，并与现有的工作流程集成安全地集成。
Shipedge
shipedge.com
ShipEdge是一种可自动化复杂电子商务操作的模块化和可扩展的解决方案。 ShipEdge完全基于网络，其主要模块是订单管理和仓库管理系统，可自动化电子商务操作。我们帮助公司创建有效的订单履行管理一个或多个仓库（履行网络）。其他模块包括回报和交易所，多运输运输，供应管理，多渠道集成，订单路由，3PL帐单，移动WMS应用程序等等。 Shipedge的订单管理解决方案（OMS）将所有可能的库存来源连接到许多在线销售渠道。 ShipEdge将订单路由到最佳的库存地点，决定在商店运输或取货，履行中心或合作伙伴仓库之间，包括管理分销中心之间的交叉码头转移。其他模块包括供应商管理，库存预测。 Shipedge降低了库存和运输成本，同时改善了您的客户体验。 Shipedge的综合仓库管理系统（WMS）是为运营多租户运营的电子商务履行中心而设计的。它包括条形码技术，智能手机移动应用程序，项目管理，包装算法，全面的回报和交易所，运输费用商店，地段/序列＃/到期控制等等。 Shipedge使用尖端的网络和无线技术来简化和简化操作消除错误，优化空间利用并降低人工成本。 ShipEdge是最全面的OMS和WMS解决方案，用于简化和自动化复杂的电子商务操作。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse 是高增长 DTC 品牌的履行和物流提供商。我们运营着一个由强大技术连接的全球高性能仓库网络。以世界最大品牌的效率进行规模化。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控制、监控和管理该网络，同时为您提供交易完整性和集成到您的核心系统记录，使您的财务、库存和所有其他数据保持最新。 • 我们的目录和库存管理功能为您提供无与伦比的控制能力，用于管理所有销售渠道和销售渠道类型的销售、分配、发布和优化库存方式，以及跨多个渠道有效管理和规划您的库存放置和履行。位置履行网络。这是因为能够将所有在线渠道的每个列表和每个可用库存来源链接到您销售的每件商品的基本计量单位中的单个主 SKU。 • 我们的订单管理系统是一个成熟的分布式订单管理 (DOM) 平台，将在以下方面优化每个订单： • 任何方法（自有库存或供应商自有、您的 DC、分销商、零售或代发货商，甚至跨平台）对接） • 任何位置或位置类型 – 3PL、分销商、多个 DC 甚至跨多个记录系统。 • 任何包装（纸箱化）——优化盒子尺寸、数量甚至捆扎，以最大限度地降低运费。 • 任何承运商和服务级别，为您的每个订单节省资金。您的履行网络越广泛，我们能为您节省的钱就越多。 • 多地点库存规划 – 通过按履行地点了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和运输成本。轻松汇总所有渠道的需求，并根据应从每个位置发货的库存（而不是从每个位置发货的库存）了解 SKU 按位置的真实速度。 • 我们的理想订单洞察和分析可以模拟您所有电子商务运营的最佳情况，并为您提供如何在现实生活中实现每个订单的数据！理想的订单将帮助您就如何最大限度地减少净利润损失以及如何最大限度地提高企业电子商务的利润做出明智的决策——从供应链运营到库存管理、订单履行和交付。 • 等等，还有更多 – 多渠道 PIM、多币种全球定价控制、ERP 和 WMS 集成、列表生命周期管理、竞争性和自动重新定价、分类控制、工作自动化和控制等等... Etail Solutions 拥有多年来，通过解决一个又一个复杂的现实世界商业问题而成长。我们构建每一项特性和功能，以优化客户的增长能力和盈利规模，并肩负着为每一位客户创造理想商业环境的使命！客户成功：进入我们的平台仅一年后，客户的平均增长率为 138%。入驻平台两年后，客户平均增长率较第一年末又增长了70%。与第一年年初相比，前两年客户的平均增长率为282%。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是运输和物流的生命、呼吸和梦想。我们的运输管理平台为世界上最有经验的托运人、货运代理、承运人、零售商和收件人网络提供支持。借助我们的应用中心，您可以数字化端到端运输管理流程（从采购到结算）以及其间的一切。加入最全面的物流网络，拥有 1,300 多家互联托运商、145,000 多家承运商和 100 多家零售商。
Flowspace
flow.space
Flowspace 为独立履行提供动力。该公司基于云的 OmniFlow 软件提供对库存、订单和履行活动的实时可见性，将所有订单来源集中在一个仪表板中。 Flowspace 集成在全国超过 150 个履行中心的灵活网络中，使品牌能够跨渠道提供高效、可靠的履行，并实现盈利和规模化。
FarEye
fareye.com
FarEye 的交付管理平台将交付转变为竞争优势。零售、电子商务和第三方物流公司利用 FarEye 独特的编排、实时可见性和品牌客户体验组合来简化复杂的最后一英里交付物流。 FarEye 平台使企业能够提高消费者忠诚度和满意度、降低成本并提高运营效率。 FarEye 的产品面向订单到门配送过程中的关键领域，高效执行最后一英里配送流程，确保无缝的消费者体验： 运送：满足客户所在位置，提供灵活的配送选项。优化多承运商支持的交付，以实现最高效率和准时交付性能。跟踪：在整个订单到交付过程中提供实时的货运级别可见性，避免延误和中断。路线：通过基于动态约束的路线规划和调度，使交付更有利可图。执行：加速交叉转运和司机操作，从而加快交付中心或仓库的操作速度。体验：在整个购买前和购买后流程中提供品牌化、差异化的客户体验 - 从订单跟踪和安排，到交货通知，再到退货和换货。 FarEye 平台为品牌商、托运商和承运商提供满足业务需求、遵守可持续发展措施以及充满信心和信任地解决中断所需的敏捷性、灵活性和可扩展性。 FarEye 的技术提供透明度和适应性，可简化最后一英里物流的巨大复杂性，同时每次都能按时交付您的包裹。每个以客户为中心的企业都必须转型为分销和物流公司。这就是 Dominoz、Gordon Food Services、Tata Steel、Hilti、Bluedart、Helofresh 等全球领先企业以及超过 150 个品牌委托 FarEye 提供最后一英里运营和客户交付体验的原因。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk 遵循一个独特的指导原则：通过技术驱动的履行解决方案帮助电子商务品牌扩大规模，使企业家能够减轻压力并实现更大增长。我们在美国、加拿大、墨西哥和欧洲拥有 12 个最先进的设施，拥有 2,000 多名团队成员。我们是美国发展最快的 DTC、B2B 和零售履行第三方物流提供商 (3PL)，专门致力于促进各种规模和垂直领域的电子商务品牌的持续增长。欲了解更多信息，请访问 https://www.shipmonk.com
ShipHero
shiphero.com
使用 ShipHero 快速电子商务运输成本更低 无论您是想摆脱运行自己的仓库的麻烦，还是想更好、更高效地运行自己的仓库，ShipHero 都有一个解决方案。您是否在寻找： 99%+ 的运输准确度 运输速度加快 30% 仓库成本降低 35% 拣货量增加 3 倍 |航海英雄
ShipBob
shipbob.com
ShipBob 是一个全球配送平台，支持 7,000 多个电子商务品牌，在美国、加拿大、英国、欧盟和澳大利亚拥有 30 多个配送中心的全球网络。我们实际存储商家的货物，然后根据其独特的规格在收到订单的当天挑选、包装和发货。我们专有的履行平台允许品牌管理、编辑和定制订单，跟踪任何地点的实时库存水平，接收重新订购通知，并推动更好的全渠道购物者体验。 ShipBob 支持一系列自定义功能，包括：跨境订单履行、碳中和运输、B2B 扩展、100% 覆盖 2 天送达以及自定义拆箱体验。
Greenscreens.ai
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LSP 市场的智能定价。 Greenscreens.ai 是为希望赢得更多业务并获得更多利润的经纪人和 3PL 创建的！