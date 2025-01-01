Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
3D打印软件
目录
最热门
最近添加

3D打印软件 - 最热门应用

3D 打印软件使用 3D 打印机将数字蓝图转换为物理对象，充当将 3D 建模软件的设计转换为可打印数据的中介。这涉及将复杂的模型分解为可管理的部分，使打印机能够精确地逐层构建对象。 3D 打印软件值得注意的功能包括为突出元件生成支撑结构，这可能会单独挑战打印机的功能。此外，可定制的填充图案提供了多种设计来填充物体的内部空间，从而可以控制最终印刷品的强度和坚固性。这些功能提高了打印物体的质量和耐用性。 该软件与各种 3D 设计工具无缝集成，简化了设计的传输。它对于兼容性和准确性至关重要，它提供了材料设置和打印机校准选项。此外，预览和模拟功能可以在开始打印过程之前主动识别潜在问题，确保更顺畅的操作和更好的结果。

提交新应用


Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad是一款在线3D设计和打印工具，适用于各类用户。它支持STL文件编辑和电路设计，适合教育和业余项目。

Onshape

Onshape

onshape.com

Onshape是一个云原生的CAD和产品数据管理平台，简化产品设计和开发过程，支持实时协作与版本控制。

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint是一个开源的Web界面，允许用户远程监控和管理3D打印机，提供实时打印状态和温度更新。

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD是一款基于Web的3D建模软件，提供易于使用的工具，支持建模、雕刻、动画和3D打印准备，适合初学者和设计师。

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

BuildBee是一款基于云的切片和控制软件，提供集成的块编码环境及基础建模功能，适用于3D打印机，支持远程监控和管理。

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways是一个平台，用户可以设计、生产和销售3D打印产品，提供文件上传、电子商务集成和知识产权管理工具。

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga应用简化了零部件采购流程，用户可以快速找到合适的供应商，直接沟通，跟踪报价和订单，支持多种制造服务。

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。

Fictiv

Fictiv

fictiv.com

Fictiv是一个连接制造商与客户的定制制造平台，提供生产管理工具，提高制造效率和客户满意度。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.