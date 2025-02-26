3D打印软件 - 最热门应用 - 突尼斯

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3D 打印软件使用 3D 打印机将数字蓝图转换为物理对象，充当将 3D 建模软件的设计转换为可打印数据的中介。这涉及将复杂的模型分解为可管理的部分，使打印机能够精确地逐层构建对象。 3D 打印软件值得注意的功能包括为突出元件生成支撑结构，这可能会单独挑战打印机的功能。此外，可定制的填充图案提供了多种设计来填充物体的内部空间，从而可以控制最终印刷品的强度和坚固性。这些功能提高了打印物体的质量和耐用性。 该软件与各种 3D 设计工具无缝集成，简化了设计的传输。它对于兼容性和准确性至关重要，它提供了材料设置和打印机校准选项。此外，预览和模拟功能可以在开始打印过程之前主动识别潜在问题，确保更顺畅的操作和更好的结果。
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad是一种简单的在线3D设计和群众的3D打印工具。无论您是设计师，业余爱好者，老师还是孩子，都可以使用Tinkercad制作玩具，原型，家居装饰，Minecraft Models，珠宝 - 列表确实是无尽的！
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint 是 3D 打印机的快捷 Web 界面。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
Jiga
jiga.io
采购制造零件是一个非常手动且耗时的过程。由于通过电子邮件和电子表格与供应商不断来回沟通，供应链变得效率低下、缓慢且容易出错。 Jiga 使采购零件变得快速、轻松。使用 Jiga，您可以： - 找到合适的经过审查的供应商 - 直接与他们沟通 - 消除报价和订购方面的摩擦 - 跟踪报价、零件、修订和订单 支持的制造服务包括 CNC 加工、3D 打印、钣金、注塑、定制 PCB 和更多的。
Onshape
onshape.com
Onshape正在增强最具创新性的公司的能力，更快地设计了更好的产品。 Onshape是唯一将CAD，数据管理和分析在一个平台中集成的云原生产品开发解决方案。 Onshape是云原生CAD和PDM的领导者，是唯一旨在充分利用云提供的所有好处的系统。 Onshape消除了基于文件的CAD共同的版本控制问题和数据丢失，使团队能够加速推销时间，并使客户满意。如今，Onshape是世界上增长最快的CAD/PDM产品开发平台，其增长率比CAD行业的总体增长7倍。全球拥有超过400万用户，全球领先的公司依靠Onshape来简化和优化其产品开发过程。 Onshape成立于2012年，由PTC于2019年11月收购，并将作为公司内的SaaS业务部门运作。
Shapeways
shapeways.com
Shapeways 是领先的平台，通过使用 3D 打印进行设计、制造和销售的服务重新定义产品创造。
Fictiv
fictiv.com
Fictiv 是一款用于定制制造的操作系统，可让机械零件的采购和供应变得更快、更轻松、更高效。我们的智能系统在一流运营人才的支持下，在全球范围内精心策划了一个由经过严格审查和管理的合作伙伴组成的网络，以实现从报价到交付的快速、高质量的制造。迄今为止，Fictiv 已为早期公司和大型企业制造了超过 2000 万个零件，帮助他们敏捷创新并更快地将产品推向市场。
BuildBee
buildbee.com
基于云的切片和控制软件，具有集成的块编码环境、饼干切割机生成器和光刻机生成器等基本建模功能以及简化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用于损坏文件的自动修复工具、用于将大型模型分解为可打印部分的分割工具（带有自动生成的连接器）、详细的 G 代码查看器、实时摄像机反馈和作业队列。它使用机器学习来指导每个模型的“适印性”。工作流程非常简单易学，但仍然具有详细设置控制的选项。它提供非常好的、一致的打印结果，并适用于大多数 FFF 打印机和一些 SLA。它非常适合家庭、教育或企业使用，具有车队和群组管理工具以及完全远程或桌面连接的选项。设置打印机一次，然后从 Android 应用程序或任何浏览器远程运行和监控它。
SelfCAD
selfcad.com
问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官