3D 建模软件 - 最热门应用

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3D 建模软件包含旨在创建对象或角色的基本三维模型的程序。这些工具通常包括附加功能，例如用于添加纹理、照明和颜色的 3D 绘画，从而能够创建详细且逼真的模型。模型完成后，可以使用 3D 渲染和动画工具对其进行动画处理并使其栩栩如生。 电视和电影、游戏、营销和虚拟现实等行业的项目越来越依赖这些 3D 工具。图形设计师可以直接将未渲染的 3D 模型用于网站和媒体剧照。但是，专门为建筑设计、土木工程或其他 CAD 相关功能而设计的软件不属于 3D 建模软件。
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Vectary
vectary.com
Vectary是一个在线3D设计平台，允许用户创建和管理3D模型和增强现实内容，支持协作和多种文件格式导入导出。
Artflow
artflow.ai
Artflow是一款AI驱动的数字绘画应用，提供多种工具和功能，适合初学者和专业艺术家进行创作和分享。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D CAD软件，帮助工程师和设计师创建、模拟和管理产品设计，适用于多个行业。
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD是一款基于Web的3D建模软件，提供易于使用的工具，支持建模、雕刻、动画和3D打印准备，适合初学者和设计师。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim是一个AI工具，将2D图像转换为3D模型，支持游戏、电子商务等行业，提供多种导出格式。
Coohom
coohom.com
Coohom是一个3D室内设计平台，用户可以快速创建房间设计和平面图，支持团队协作与可视化设计。
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me是一个跨游戏化身平台，用户可以通过自拍生成3D化身，并在600多个兼容应用和游戏中使用。
Modsy
modsy.com
Modsy是一个在线室内设计平台，利用AI提供3D房间可视化，用户可以定制设计方案，浏览家具并直接购买。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX是一个免费的在线3D设计协作平台，支持远程协作、3D项目共享和AR/VR体验创建，无需编码。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab是一款高效的3D雕塑应用，优化于虚拟现实设备，允许用户在沉浸式环境中创建详细的数字资产和模型。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基于人工智能的软件，帮助客户创建理想的房间设计，支持 3D 预览和瓷砖组合，用户可保存和分享设计。
Imagine.io
imagine.io
Imagine.io 是一个基于浏览器的3D内容创作平台，使用户无需专业知识即可快速生成高质量的3D产品视觉效果。
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs应用旨在通过AI和深度学习技术，将产品页面的少数图片转换为高保真3D模型，简化电商流程，节省时间和成本。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io是一款基于云的平台，提供施工现场物流管理，支持快速工作流程、强大的模拟能力和实时协作。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一个AI视频生成平台，能够从产品链接中自动创建高质量视频，简化内容制作并支持品牌安全。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一个基于云的资产建模和分析平台，提供3D数字双胞胎，便于远程检查和分析资产状况，优化维护策略。
Quixel
quixel.com
Quixel是一款用于3D内容创建的工具，提供高质量纹理和模型，支持与游戏引擎无缝集成，简化开发流程。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一个云平台，提供安全的3D设计查看、分享和反馈功能，适用于各类专业人士和客户，支持多种常见3D文件格式。
Prontto
prontto.co
Prontto是一款帮助用户在24小时内获取专业设计的应用，采用按需付费模式，便捷且成本低，无需聘请内部团队或依赖自由职业者。