3D 建模软件 - 最热门应用 - 毛里求斯

TilesView

tilesview.ai

Tilesview 是一款基于人工智能的软件，可帮助客户为其空间创建理想的设计。它显示任何带有选定图块的房间的 3D 视图。它提供各种类别的各种房间预览。为了获得最好的公司品牌，它允许客户在制作或创建房间预览时使用他们的公司徽标。将 TilesView 集成到网站中非常简单，并为客户提供了一个额外的工具来做出有关客户产品的决策。其技术可以轻松上传瓷砖设计，以扩大客户的产品组合以供客户展示。它可以帮助客户制作不同的布局和图案，通过构建预览来制作他们喜欢的设计。只需将两个或多个瓷砖混合在一起即可。在房间预览中，客户可以将光面瓷砖视为哑光表面，以便客户可以自由发挥想象力。将房间预览保存为图像或 PD...