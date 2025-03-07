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360 度反馈工具旨在简化进行 360 度审核的流程，其中包括收集员工、经理和直接下属的反馈。这些工具在绩效审核周期中特别有用，可以有效地收集组织内各个级别的见解。审核者可以提供有关同事的工作绩效、经理的领导风格或整体工作经验的反馈。这些工具通常由人力资源部门管理，有助于跨团队分发 360 度调查。它们帮助雇主评估员工对各种问题的看法，例如工作场所多样性、管理能力和值得的团队成员。最终，360 反馈工具通过为员工和经理提供可能无法通过标准业务交互传达的宝贵观点来促进改进。
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Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Macorva
macorva.com
Macorva的AI驱动平台正在彻底改变企业处理绩效管理，反馈和客户满意度的方式。它的解决方案汇集了无摩擦反馈，高级分析和人工智能，以将洞察力转化为有针对性的资源和响应计划，以帮助组织充分利用其体验数据。 它没有陷入数据中，而是使用Radiant AI来腾出时间，并更多地专注于创造有影响力的变化的动作。从将每个员工和经理连接到可靠的下一步，到关闭反馈循环并改善结果，Radiant AI是推动更好的员工和客户体验的个人教练。 Macorva EX是一个高级的，AI驱动的员工体验平台，具有调查，脉冲检查，订婚评分，基准测试，驾驶员分析，ENP，360°反馈等。它毫不费力地建立了动态，移动友好的，引人入胜的反馈体验，并通过自动化的直观报告解锁关键见解。通过将每个员工和经理连接到关闭反馈循环并改善成果的后续步骤，它花费了更少的时间进行分析，并与Radiant AI一起采取行动。 Macorva Ex具有SMS调查通知和确定出色员工的能力之类的功能，可以更好地管理团队，认识无声超级巨星并减轻飞行风险。 Macorva CX提供引人入胜的Omnichannel客户体验（CSAT/CES），品牌体验（净启动子得分），产品体验和数字体验调查，以捕获整个客户旅程中可行的见解。它在几秒钟内进行详细的自定义仪表板，并生成AI报告以发现趋势并识别异常值。它的高级AI甚至创建了个性化的通信脚本来响应每个单独的调查。通过移动优先调查，它获得了更高的响应率，并通过AI生成的社会评论轻松提高了在线声誉。 Macorva CX对客户的旅程有了更深入的了解，有助于改善他们的体验和业务。 Macorva MX旨在通过AI生成的资源和所有员工绩效数据的集中存储来简化管理过程并提高团队绩效。它的平台从数据中听和学习，结合了公司的目标和文化价值，以自动生成绩效评估，开发计划，OKRS，智能目标等。这些AI生成的功能每年为经理节省100个小时，从而实现了明智的决策和推动绩效以实现公司的目标。 Macorva与80多个HRI和CX平台无缝集成，通过自动同步员工和客户信息来简化工作流程并简化数据管理。它的整个接口支持多种语言和完整的本地化。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多个品牌和《财富500强》 500强的75％，是最受信任，最聪明，可扩展的多合一平台的体验管理平台。 Qualtrics Corexm是用于构建，启动和分析调查研究的基础研究工具。使用Corexm，您可以将孤立或外包的操作带入整体的端到端平台，以供您寻求收集和采取行动的所有见解。 Corexm为每个部门提供功能和解决方案，可帮助您在任何地方访问受众，以确保您比以往任何时候都更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，也可以使用Qualtrics专家设计的项目（用于品牌，客户洞察，产品研究或员工经验），因此您可以在最需要的情况下采取行动。借助Qualtrics Corexm，您可以使每个人都可以捕获，分析和分享可行的见解，并使用它们来识别或改善现有产品，服务和体验。现在是时候通过世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1）专注于正确的结果，以预测的见解和AI驱动的建议赋予每个决定，以采取正确的行动并改善经验。这包括AI驱动的文本分析，以了解大规模的开放式反馈，为每个利益相关者报告等等。 2）复杂的研究使创建，自定义和修改任何研究项目在几分钟内使用点击UI，博士学位支持的方法以及由调查科学家设计的100多种问题类型和模板组成的强大库。所有人都准备使用，无需编码。 3）通过专门建立的解决方案，工作流程和简单的协作，推动速度和敏捷性规模访问整个组织的见解。再加上一个灵活的平台，在组织已经使用的系统中具有无与伦比的集成。 4）节省时间和金钱将您的研究标准化在一个平台上，以为所有受访者数据构建全面的记录系统。成为AI的研究专家，为您带来繁重的工作，提供建议以提高调查质量和兼容性。 5）通过一个统一系统巩固和简化研究，该系统将每个人都倾听，理解和采取反馈和经验机会的能力集中，深入研究数据，更深入地研究数据，大规模设计个人经验，并大大提高研究效率。 6）减少具有无与伦比的企业级安全性，合规性和治理功能的风险敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001认证和符合FEDRAMP的ISO。 7）通过按需专家扩展带宽，使您的数据更加努力地为您服务。请我们的研究服务和合作伙伴网络以设计，分析，报告和受访者来源提供支持。另外，由于一个完全灵活的参与模型，请尽可能多地使用我们。 关键Qualtrics Corexm产品功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查构建器 - 自动XM解决方案 - 可自定义的调查主题 - 完整的协作工具 - 高级调查逻辑 - 配额管理 - 内置的，AI驱动的方法论和问题质量分析（ExpertReview） - AI驱动的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API访问系统集成 - SMS分布 -WCAG 2.0合规 - 电子邮件和聊天支持
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款在线工具，旨在创建和运行 360° 反馈评估，让个人发展变得轻而易举！通过以员工为中心的反馈报告，反馈接收者可以快速确定改进优先级并采取行动。 Spidergap 是拥有 10 到 10,000 名成员的大型或小型组织的首选解决方案，通常是人力资源、学习和发展人员、领导团队和顾问的首选。创建和管理评估从未如此有趣且用户友好！ Spidergap 的在线设计器为制作完全可定制的调查问卷提供了令人愉快的拖放体验。此外，组织还可以通过定制品牌添加自己的风格。反馈报告和个人发展计划是一种理解的乐趣，让最终目标始终在眼前。它们清楚地展示了员工的绩效结果、最大优势以及需要额外关爱的领域。 Spidergap 报告还包括同事们关于如何发挥优势并解决弱点的建议。发展计划很容易制定，可以由员工自己制定，也可以在经理或教练的帮助下制定，重点关注三到五个选定的改进领域。这些计划列出了帮助员工达到最佳绩效的清晰行动清单。对于那些喜欢细节的人来说，报告的附录提供了所有反馈的全面细分，包括当前绩效、期望绩效和改进目标。准备好尝试一下 Spidergap 了吗？免费试用并加入个人发展派对！
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一个端到端的全渠道体验管理平台，它捆绑了客户体验和员工体验工具，例如NP，离线，聊天，经典和360°调查，这些调查是移动优先，高度吸引力且用户友好的。会话UI使您的调查能够提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *类似于聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 *经典调查一次提出一个问题。 *离线调查，可让您从最遥不可及的地方收集反馈，无网络。 *脱机调查应用程序，可作为离线数据收集的信息亭。 * NPS调查以一个问题来衡量客户情绪。 * NPS Word Cloud和情感分析，以获得对客户情感的深入视图。 * 360°评估以评估各种能力的员工绩效并制定个人发展计划。 *多语言调查将您的调查转化为您选择的语言。 *广泛的问题类型，以收集受访者的各种数据。 *单击无仪表板和高级报告过滤器，以生成有见地的报告。 *有效的用户管理以优化您的工作流程。 *白色标签以自定义调查的每个元素。 *子帐户在一个父账户下独立管理调查。 *单次登录只需单击即可登录到我们的平台。 * IP限制仅限制帐户访问权限，仅访问受信任的位置和网络。 *通过重复模式进行调查自动化，以定期评估客户或员工脉冲。 *跨大量渠道的调查共享，这些渠道最容易共享选项。 *有效的集成，以避免使用多个软件的麻烦。 *自定义CSS为每个调查添加您自己的个人风格。 *工作流程以使重复任务自动化并提高动作效率。
TruScore
truscore.com
360 度反馈和托管，提供高接触服务和定制 - 您的内容或我们的内容。我们帮助您设计和管理整个 360 度反馈流程。
Valence
valence.co
Valence是唯一可以加速当今工作场所所需的团队健康，连通性和绩效的管理人员的团队合作平台。 Valence为每个经理提供了他们需要实时了解团队健康所需的工具和见解，进行了强大的指导性对话，并设定并跟踪共同的承诺对团队改进。 Valence易于使用，支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需求，使经理们成为了团队经验的驾驶员。管理从未如此困难，Valence通过帮助他们发展和支持他们的团队的同时也可以推动绩效和进步来减轻负担经理的承受能力。
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro是一个软件平台，可创建自动生成个性化报告的在线评估。发现为什么像Capgemini，EDF和Bare International这样的顾问和公司与PointerPro自动提供个性化建议。无论目标是扩展业务，产生潜在客户还是通过自动化节省时间，Pointerpro都可以使您更容易。它可以帮助您将专业知识转变为可以大规模提供个性化建议的工具。 Pointerpro使您能够： *通过利用您的专业知识，为客户带来更多价值 *通过自动化重复任务并专注于战略工作来节省时间 *发展业务而无需扩大团队
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在帮助您管理公司的员工生命周期。您可以从各种解决方案中进行选择，以帮助您简化入职流程、收集员工的见解和反馈、收集文档、管理目标和职业道路。将所有人员数据存储在一个地方将使您能够快速做出有关员工的最佳决策。
Klaar
klaarhq.com
克拉尔（Klaar）是B2B SaaS的性能，开发和参与平台，非常适合您的工作方式。它关于绩效管理，目标和OKR，360个反馈，指导和教练，参与度以及组织图表的模块，使公司能够开发和保留高表现和参与团队。 克拉尔（Klaar）的AI驱动对话性能管理平台通过及时的AI驱动见解消除了绩效管理的压力和偏见，这些见解可帮助团队确定改进领域，做出数据驱动的决策，并最终推动更好的绩效和职业。 克拉尔（Klaar）是由前HR领导者构建和实施的，是唯一一个不仅可以帮助您管理绩效的平台 - 它还使您有能力实时预测和提高性能。 Klaar始终更新并消除了业务和人力资源团队的任何双重工作。 您可以轻松启动灵活的绩效评论，通过校准，对齐和跟踪目标确定高表现者，自动化360反馈，通过指导创建一种连续学习的文化，并通过ENPS，Surveys和Pulse聆听和采取最重要的员工反馈。
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一个面向初创公司的变革平台，与 Slack 无缝集成，重塑反馈文化。它将 360° 绩效评估、评估、认可、公司价值观和 eNPS 调查等基本工具汇集到一个用户友好的平台中。通过简化绩效管理并通过与公司价值观保持一致来培养归属感，Feeebee 使初创公司能够推动增长并正面应对保留挑战。借助 Feebee，简化反馈流程、提高员工敬业度，并在当今竞争激烈的商业环境中释放您的初创公司的全部潜力。
AskYourTeam
askyourteam.com
Askyourteam在这里帮助理事会达到最重要的事情的核心。通过用洞察力替换猜测，其员工和社区洞察平台可以实现更智能，更快的决策，从而使理事会能够集中资源，从而使他们产生最大的不同。 使用AskYourTeam，用户将获得相关且可操作的见解。当他们可以衡量这些行动的影响时，他们可以验证并庆祝进度或在需要时重新恢复正轨。这就是AskYourteam如何帮助理事会培养持续改进和有影响力的变化的文化。 为什么选择AskYourTeam？ 100％的理事会重点 它了解建立蓬勃发展社区的方法。 多合一解决方案 一个易于使用的平台，可用于社区和员工的见解。 洞察行动 发现相关的见解，专注于最有影响力的行动并衡量进步。 在澳大利亚和新西兰的50多个理事会中信任。 Askyourteam的解决方案： <>员工声音 利用员工洞察平台，专门为理事会建造的员工的生活经验。它促进了高性能，敬业的团队，并参与他们塑造理事会为社区提供的内容和方式。 <>社区声音 轻松了解对社区人民最重要的是什么以及他们对特定问题或计划的看法，使理事会能够设计和提供最能满足他们需求的服务。 <>服务评论 将服务与不断变化的社区需求保持一致。虽然服务评论可能感觉像是伸展资源的另一个负担，但Askyourteam将理事会如何使服务计划和交付与年度和十年计划保持一致。它优先考虑服务审查，以最佳满足社区不断变化的需求，确定隆升的机会，并措施影响不断改进。 <>卓越经理 一种实现的方式，可以提高理事会表现，并确定将带来最大差异的行动。由Thrive35开发并由Askyourteam提供支持的卓越经理，帮助理事会评估其针对澳大利亚业务卓越框架（ABEF）的绩效，这是一种国际认可的商业模式，可实现组织卓越。
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decisionwise.com
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