360反馈工具软件 - 最热门应用 - 荷兰

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360 度反馈工具旨在简化进行 360 度审核的流程，其中包括收集员工、经理和直接下属的反馈。这些工具在绩效审核周期中特别有用，可以有效地收集组织内各个级别的见解。审核者可以提供有关同事的工作绩效、经理的领导风格或整体工作经验的反馈。这些工具通常由人力资源部门管理，有助于跨团队分发 360 度调查。它们帮助雇主评估员工对各种问题的看法，例如工作场所多样性、管理能力和值得的团队成员。最终，360 反馈工具通过为员工和经理提供可能无法通过标准业务交互传达的宝贵观点来促进改进。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。...
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一个端到端全渠道体验管理平台，捆绑了客户体验和员工体验工具，例如 NPS、离线、聊天、经典和 360° 调查，这些工具是移动优先、高度参与且用户友好的。对话式 UI 可让您的调查提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高 40%。 其主要特点包括： * 类似聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 * 一次提出一个问题的经典调查。 * 离线调查让您可以从最偏远的地方收集反馈，无需互联网。 * 离线调查应用程序，用作离线数据收集的信息亭。 * NPS 调查通过一个问题来衡量客户情绪。 * NPS 词云和情绪分析，深入了解客户情绪。 * 360°评估，评估员工在各...
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智能平台正在彻底改变企业处理绩效管理、反馈和客户满意度的方式。其解决方案将无摩擦反馈、高级分析和人工智能结合在一起，将洞察转化为有针对性的资源和响应计划，帮助组织充分利用其经验数据。 它没有陷入数据的泥潭，而是使用 Radiant AI 来腾出时间，并更多地关注能够带来影响力变革的行动。从将每一位员工和经理与经过验证的后续步骤联系起来，到关闭反馈循环和改善结果，Radiant AI 是推动更好的员工和客户体验的私人教练。 Macorva EX 是一个先进的、由 AI 驱动的员工体验平台，具有调查、脉搏检查、敬业度评分、基准测试、驾驶员分析、eNPS、360° 反馈等功...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款在线工具，旨在创建和运行 360° 反馈评估，让个人发展变得轻而易举！通过以员工为中心的反馈报告，反馈接收者可以快速确定改进优先级并采取行动。 Spidergap 是拥有 10 到 10,000 名成员的大型或小型组织的首选解决方案，通常是人力资源、学习和发展人员、领导团队和顾问的首选。创建和管理评估从未如此有趣且用户友好！ Spidergap 的在线设计器为制作完全可定制的调查问卷提供了令人愉快的拖放体验。此外，组织还可以通过定制品牌添加自己的风格。反馈报告和个人发展计划是一种理解的乐趣，让最终目标始终在眼前。它们清楚地展示了员工的绩效结果、最大优势以及需要额外关爱...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力于帮助议会了解最重要问题的核心。我们的员工和社区洞察平台以洞察力取代猜测，可实现更明智、更快速的决策，以便您的议会可以将资源集中在能发挥最大作用的地方。通过 AskYourTeam，您可以获得相关且可操作的见解。当您可以衡量这些行动的影响以验证和庆祝进展或在需要时引导事情回到正轨时。这就是我们帮助议会培育持续改进和有影响力变革的文化的方式。这就是我们每天早上起床的原因。为什么选择询问你的团队？ 100% 以理事会为中心 - 我们了解如何构建繁荣的社区 一体化解决方案 - 单一、易于使用的平台，可提供社区和员工见解 行动见解 - 发现相关见解 - 专注于最具影响力的行...
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一个面向初创公司的变革平台，与 Slack 无缝集成，重塑反馈文化。它将 360° 绩效评估、评估、认可、公司价值观和 eNPS 调查等基本工具汇集到一个用户友好的平台中。通过简化绩效管理并通过与公司价值观保持一致来培养归属感，Feeebee 使初创公司能够推动增长并正面应对保留挑战。借助 Feebee，简化反馈流程、提高员工敬业度，并在当今竞争激烈的商业环境中释放您的初创公司的全部潜力。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多个组织的领导者和人力资源团队信任并喜爱 Klaar，将其作为人工智能驱动的行动系统，结合了持续绩效管理、继任计划和准备、指导和员工敬业度调查。借助 Klaar，人力资源领导者第一次能够获得有助于回答问题的基准外部见解
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在帮助您管理公司的员工生命周期。您可以从各种解决方案中进行选择，以帮助您简化入职流程、收集员工的见解和反馈、收集文档、管理目标和职业道路。将所有人员数据存储在一个地方将使您能够快速做出有关员工的最佳决策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
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truscore.com
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