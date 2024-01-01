替代项 - Synctera
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Adyen
adyen.com
单一解决方案中的端到端支付、数据和财务管理。了解金融技术平台，帮助您更快地实现您的抱负。
Modulr
modulrfinance.com
我们是数字平台，让您无需使用银行进行银行账户和付款。我们自动化您的支付流程，将支付嵌入您的平台，并使您能够构建新的支付产品和服务。全部来自一个 API。
Finix
finix.com
根据您的业务规模而构建的付款方式。 使用我们的端到端解决方案打造无缝支付体验，推动客户参与。与可靠、直观的 API 和方便的开箱即用功能集成。使用提高生产力的工具管理支付操作，包括费用、合规性等。
Railsr
railsr.com
消费者想要完全沉浸式、无摩擦的体验，并期望品牌提供最好、最个性化和独特的互动活动。 Railsr 热衷于帮助品牌打造相关的金融体验，以提高客户参与度和忠诚度。它认为嵌入式金融经济是在公司和消费者之间建立关系的一种根本不同的方式。 Railsr 在金融服务行业创建了一个独特的类别：嵌入式金融体验。它开发此功能是为了使其客户能够帮助金融消费者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服务如何赋能和解放的新方式的先驱。它为品牌提供了一种通过低成本交钥匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它将嵌入式金融融入品牌的数字化旅程中，设计为垂直整合的金融生态系统，从中央银行或支付方案（例如 Visa）开...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一个支付编排平台。快速发展、进入新市场、寻求限制合规负担或降低支付成本的组织常常发现他们无法调整其基础设施以按照业务要求的方式接受付款。我们的支付编排平台允许客户构建一个集成，然后通过几乎任何支付服务组合路由交易，而无需接触最终消费者卡数据，从而实现支付灵活性和冗余。我们提供名为 Payments Orchestration 的强大支付基础设施，使各种规模的公司能够保护支付数据，通过一个 API 与全球几乎任何支付服务进行交易，并提高每笔交易的投资回报率。