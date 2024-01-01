替代项 - Syncloop

Koxy AI

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Koxy AI 是一个无代码平台，用于构建人工智能驱动的无服务器后端，无需代码和零配置。借助 Koxy AI，您可以获得由全球 35 个边缘地区提供服务的基于云的无服务器后端、具有无限存储空间的 Koxy 数据库（基于 JSON）、拖放式 API 构建器以及超过 80K 个 AI 模型，为您的应用提供支持API。