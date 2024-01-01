替代项 - Switchboard
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Jamboard
google.com
Jamboard 是 Google 开发的交互式白板系统，作为 Google Workspace（以前称为 G Suite）的一部分。它于 2016 年 10 月 25 日正式发布。它具有 55 英寸 4K 触摸屏显示屏，并通过免费的 Google Docs 套件提供跨平台支持，兼容在线协作。该显示屏还可以安装在墙上或配置为一个显示器。站立。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款让团队能够从想象未来到构建未来的视觉协作套件。
MURAL
mural.co
我们的平台和专业服务使创新团队能够以可视化方式思考和协作，以解决重要问题。只需将您的想法写在便利贴上即可。然后以列表、流程图、图表、框架、方法和绘图的形式进行组织，以激活和协调您的团队。
Scrintal
scrintal.com
就像米罗和黑曜石生了孩子一样。使用 Zettelkasten 方法组织和连接您的原子笔记。在一处查看您的所有想法并轻松分享。
Gliffy
gliffy.com
制作 UML 图、流程图、线框图等。我们的免费图表软件和在线图表工具可改善协作和沟通。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Explain Everything
explaineverything.com
教学、演示、草图记录、录制视频和协作，所有这些都在“Explain Everything Whiteboard”中完成。与其他工具相比，Explain Everything 堪称白板应用程序中的瑞士军刀。由于其独特的多功能性，开启了表达知识的新可能性，打破了时间和距离的界限，让您可以在新的环境中进行素描、交谈和分享，以数字方式重新想象如何解释任何事物。让创建高质量讲解视频的过程变得轻而易举。现场或远距离共享您的白板演示文稿。打开无限的数字空间，以视觉方式集思广益复杂的想法并分享宝贵的反馈。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Creately
creately.com
用于协作集思广益、规划、执行和分析项目的可视化工作区软件。实时协作、无限画布和强大的图表功能。
Weje
weje.io
借助免费团队协作平台，在虚拟在线板上收集、组织和共享任何内容的新方法。
Magma
magma.com
加入由超过 100 万艺术家和工作室组成的社区，使用 Magma 在共享画布上实时进行数字绘画进行头脑风暴和构思。直接在浏览器中启动协作绘图会话，无需安装软件。
Conceptboard
conceptboard.com
为您的整个团队提供无限的画布。使用 Conceptboard 的协作在线白板以可视方式协同工作。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
SmartDraw
smartdraw.com
简单而强大的流程图制作工具。
Ayoa
ayoa.com
以不同的方式思考，取得更多成就。 Ayoa 是一款包容性一体化思维导图、白板和协作应用程序，旨在拥抱差异、提升创造力并推动成果。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款在线协作白板，集成了各种工具，可提高团队效率并释放团队想象力
Limnu
limnu.com
Limnu 是最好的协作在线白板。
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 开发的一系列远程桌面软件和远程支持软件。Splashtop 使用户能够从桌面和移动设备远程访问或远程支持计算机。 Splashtop 为企业、IT 支持和服务台、MSP 和教育机构提供远程计算机访问。
Collaboard
collaboard.app
协作变得可视化。发现这款数字白板的强大功能并改善与您的企业的合作方式。
Cacoo
cacoo.com
在线图表软件，用于创建和安全共享流程图、线框图、UML 模型、网络图等。超过 250 万用户。从免费帐户开始！
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
Consolto
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直接从您的网站与客户进行实时视频聊天 安排高质量的视频会议来完成销售目标、发展您的业务并建立更好的业务关系
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slac...
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