替代项 - Switchbird
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Sideline
sideline.com
从任何设备访问您的 Sideline 电话号码以进行在线消息传递。借助网络消息传递，您可以在舒适的桌面上通过短信保持联系。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Textline
textline.com
Textline 是一款商务短信应用程序，可让您通过计算机向客户发送短信。 SMS 是您团队最便捷的沟通渠道。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Heymarket
heymarket.com
通过 Heymarket 进行的商务短信使团队能够建立个性化的联系。立即尝试商业短信。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助式群发短信服务。我们专注于通过积极的外展和参与帮助当地企业增长并保留收入。我们的短信解决方案，包括关键字、图片短信和文本聊天，还支持客户服务、催收和物流通信。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All（以前称为 Call-Em-All）通过我们的群发短信和自动呼叫服务快速传递重要消息。今天免费试用。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
SimpleTexting
simpletexting.com
唯一的一体化短信服务。我们让发送短信营销活动或与客户进行一对一对话变得简单、快速且经济实惠。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
TextMagic
textmagic.com
商业短信营销软件。使用我们易于使用的短信营销软件改变客户体验。随时随地发送通知、警报、提醒、确认和短信营销活动。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以简单的方式发送商务短信。我们市场领先的商务短信服务将比以往更快、更有效地将您与客户联系起来。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Textdrip
textdrip.com
立即开始使用 Textdrip！探索我们的功能并了解为什么我们是满足您需求的最佳短信营销服务。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Salesmsg
salesmessage.com
双向商务短信软件可以轻松在线发送和接收短信。注册 14 天试用版。
Contlo
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向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
CallFire
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利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Omnisend
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Burst SMS
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快速简便的在线短信服务。 通过专业的 A2P 消息传递在接下来的 5 分钟内拓展您的业务。