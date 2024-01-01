SWAPP 是一款人工智能驱动的工具，旨在在几分钟内提供准确、详细、高效的施工文档和 BIM 模型。通过自动化最繁琐、最耗时的规划任务，该技术旨在显着减少项目工期和体力劳动时间，最终节省高达 75% 的成本，并将项目交付速度提高三倍。 集成 SWAPP 技术的建筑师可以从公司盈利能力、增长和技术熟练程度的提高中受益，使他们能够专注于规划创意设计，而不是管理详细的图纸制作流程。 此外，SWAPP 还提供无缝修改功能，使建筑师能够在人工智能驱动的平台上轻松、立即地进行更改。 SWAPP 对建筑相关企业有利，尤其是那些专门从事多户建筑和教育建筑建设的企业。 SWAPP 被行业专家认为是用于自动化详细设计工作和生成图纸的最大胆的人工智能工具之一。该工具的革命性功能，例如实施先进的 BIM 实践以及在修订时自动更新图纸和细节，可以塑造建筑的未来。 SWAPP 还赢得了按时交付项目的可靠助手的声誉。

网站： unrealme.io

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