SvelteLaunch 是一个 Svelte 5 Boilerplate，可快速开始构建新的 SaaS 和 AI 应用程序。 主要特征： * 数据库和身份验证：SvelteLaunch 与 Supabase 无缝集成，提供强大的数据库解决方案和开箱即用的安全服务器端身份验证。 * 支付集成：使用 Stripe 简化您的支付处理，确保您的用户交易顺利、安全。 * 事务性电子邮件：通过由 Mailgun 提供支持的自动化、可靠的电子邮件通知，让您的用户随时了解情况。 * 可重用组件：节省时间并与专为 Svelte 5 定制的预构建、可重用组件库保持一致性。 * 自动化 SEO：使用内置的自动化 SEO 工具轻松优化您的网站形象，确保您的项目获得应有的知名度。 * AI Ready：1:1 覆盖安全 API，用于使用开放 AI API 构建 AI 应用程序。 * 样式：使用 tailwind css 和骨架 ui 构建漂亮的网站。 SvelteLaunch 不仅仅是一个样板；它是一个样板文件。它是一个综合工具包，旨在帮助您快速交付高质量的 SaaS 和 AI 应用程序。凭借终身支持和 Discord 社区的访问权限，您在开发之旅中永远不会孤单。 告别建立复杂基础设施的麻烦，专注于真正重要的事情——构建创新的解决方案和令人愉快的用户体验。立即加入 SvelteLaunch 社区，改变您构建基于 SaaS 的业务的方式。

网站： sveltelaunch.io

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