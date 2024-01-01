下一代团队间 AI 票务系统，支持您在 Slack 上进行对话。帮助您找到正确的答案、改善协作并实现更快的解决时间。您的员工都在 Slack 上，为什么强迫他们在其他地方管理工单？借助 Slack 本机票务系统，您可以增强团队之间的协作并实现高效的票务流程。通过一种新的独特的工单处理模式，Suptask 使整个团队能够参与工单的补救过程。借助在 Slack 工作区中本地运行的票务解决方案，用户可以在对话中启用票证以请求、分配、确定优先级、概览、搜索和响应票证 - 无需离开 Slack。我们正在缩短解决票证的周转时间，拉近团队之间的距离，并提高您的客户满意度。

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