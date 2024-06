Supersparks is a no-code tool that enables user generated content (UGC) on Webflow sites, such as comments, reviews, & community posting. With Supersparks, developers can custom design every element of their UGC sections in the Webflow Designer.不再需要嵌入小部件! 通过我们与 Webflow Memberships 和 Memberstack 的集成,来自用户帐户的数据(例如姓名和个人资料图像)可以动态显示在评论、评论和帖子上。这意味着您将能够在 Webflow 站点中创建自己的定制设计社区。 使用我们基于组件的安装,我们的应用程序只需几分钟即可完成设置。通过向您的网站添加一些 Superspark,开始改善您网站的 SEO 和受众参与度,或构建以前难以想象的社区项目。

网站: supersparks.io

