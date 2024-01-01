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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

SUPERMACHINE 是一款基于人工智能的图像生成工具，使用户能够快速轻松地生成适用于各种应用的图像。它利用最新人工智能技术的力量，允许用户在几秒钟内通过几个单词或短语创建独特的图像。 这些图像可用于博客文章、YouTube 视频的缩略图、NFT 创意、时尚或建筑原型等等。该工具还提供对两个人工智能图像公共数据库的访问，以及产生想法的提示。 此外，用户可以在其帐户中下载图像。使用 SUPERMACHINE 快速、高效且经济实惠，不需要昂贵的 GPU 或硬件。 入门很容易，只需在框中输入短语或句子并点击生成即可。在 15 秒内，用户就可以获得图像并受到各种可能性的启发。

网站： supermachine.art

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