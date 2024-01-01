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Summarify 是一款人工智能驱动的工具，提供一体化摘要功能。它允许用户从各种来源（包括博客、PDF、文本、网站和 YouTube 视频）生成简明摘要。 该工具旨在快速将冗长的内容提炼成易于理解的摘要。用户可以通过头像登录来访问 Summarify。免费用户有限制，最多只能创建 10 个摘要。 该工具提供即时和详细的摘要，并提供一系列输出语言选项，例如洋泾浜语、马拉地语、泰卢固语、土耳其语、泰米尔语、粤语和越南语。 用户还可以选择特定的写作风格，包括无、Naval Ravikant、Elon Musk、Balaji Srinivasan、Joe Rogan、Jordan Peterson 等。Summarify 强调效率，使用户能够粘贴文本或上传 PDF 文件进行摘要。 它还提供输入 Web URL 或博客 URL 来生成摘要的选项。此外，用户还可以提供 YouTube 视频或音频 URL 以提取简要摘要。该网站包含指向该工具的服务条款和隐私政策的链接，以确保透明度和合规性。 Summarify 是 1811 Labs 的产品，以简单实用的方式呈现，没有过多的营销语言或流行语。

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