替代项 - Style Arcade
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
refive
refive.io
Re Five 使零售商能够轻松收集店内客户数据，通过智能数字收据提高参与度并提高客户保留率。零售运营、营销和电子商务团队使用 refive 作为平台来捕获客户数据、收集实时反馈、提供个性化优惠、运行忠诚度计划并将线下购买数据连接到客户资料。 Re Five 与现有 POS 系统集成，可签发可持续的数字收据，这些收据在法律上符合当地和国际法规。为了接收收据，客户只需要一部智能手机 - 无需电子邮件地址，无需额外硬件，无需下载应用程序。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched 是一款人工智能驱动的市场情报 SaaS。我们提供详细的市场洞察，特别是在珠宝和时尚领域。我们的平台利用人工智能模型提供实时市场洞察，使品牌能够做出数据驱动的战略决策。 Bmatched 通过了解市场定位并识别新机会和趋势，帮助零售商确定定价、分类和促销策略。
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike 是一个扣减管理平台，使供应商能够轻松识别和追回零售商扣减，同时防止供应链中的收入损失。 SupplyPike 为 500 家顶级零售供应商的财务、供应链和客户团队提供协助，包括 Blackstone Products、Eagle Family Foods、E.T Browne、Hanes Brands、Louisville Ladder 等。
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce 于 2018 年由亚马逊和数字商务资深人士在西雅图创立，他们认为每个组织都应该能够“像亚马逊一样思考和行动”。 SoundCommerce 是一个零售数据平台，可加速业务和数据成熟度，以便您可以做出可实现盈利增长的决策。我们的平台专为任何规模或复杂程度的零售商而构建，可将您独特的数据基础设施转变为每个人都可以访问的易于使用的无代码环境，无需工程学位。最重要的是，您可以选择在 SoundCommerce 平台内本地执行操作，或将数据移植到您已使用的任何应用程序并在那里执行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每一项决策和每一美元都将推动利润增长。我们的客户...
Premise
premise.com
Premise 是一个数据和分析平台，可为决策者提供实时、可操作的信息。通过将全球实地贡献者网络的力量与行业领先的数据科学和机器学习相结合，前提是“地面真相的来源”。
Scan Unlimited
scanunlimited.com
来源更快。来源更聪明。 ScanUnlimited 是批发商寻找高利润、高需求产品的最快方式，无需费力搜寻产品表。使用 ScanUnlimited 直观、易于使用的批发软件快速找到获胜产品。
First Insight
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First Insight 提供了一个下一代决策平台，使设计师、商家、品牌经理、买家和营销团队能够通过专门为零售行业设计的数字调查吸引消费者来回答他们每天面临的关键问题。零售领导者使用 First Insight 的数字测试平台 (InsightSUITE) 通过释放目标客户的价值来实现增长。我们的解决方案收集零方、客户声音数据，并将其与人工智能相结合，使财务目标成为现实。为什么是第一洞察力？ First Insight 的数字参与模块可让您通过简单且身临其境的基于浏览器的用户体验来吸引潜在客户、消费者、客户和员工。该客户之声软件通过调查问题、情绪评级、估值和公开评论收集反馈。企业可以在一个集...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在一个软件平台中提供可行的零售见解，品牌可以利用该平台来推动其电子商务业务
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由热情的品牌专家驱动的店内和在线零售技术解决方案。为熟练、热情的品牌代表配备强大的基于云的技术，使他们能够在电子商务和店内环境中进行智能销售优化。 ThirdChannel 的创建有一个简单的想法——品牌和人是共生的。人们将自己的身份依附于品牌；它们成为品牌所宣传的一切。我们相信有一群敬业、充满激情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、价值、道德。在 ThirdChannel，我们找到这些人，并根据他们热爱的生活将他们与您的品牌相匹配。我们的核心理念是，企业在数据驱动的情况下能够超越竞争对手。反过来，他们的员工可以做出有指导性的决策，从而产生可衡量的结果...
Retail Report
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Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一个面向零售商的完整数据分析平台，其使命是让零售商从数据中获取价值。我们使用最先进的数据仓库技术处理和存储销售、劳动力和客户数据。我们的仪表板和报告使零售商能够轻松找到对他们重要的数据，从而节省他们的时间并使他们能够做出更好的数据驱动决策。
Skupos
skupos.com
连接便利零售行业——Skupos 通过在一个平台上连接独立商店、品牌和分销商，推动更智能、更有利可图的零售业。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一个需求和库存控制塔，旨在帮助消费品品牌销售更多产品、节省时间并解决复杂的供应链挑战。 Alloy.ai 建立在一个由 850 多个预构建连接器提供支持的数据平台上，该连接器将每日 SKU 商店级 POS 和库存数据与供应链数据集成在一起，让品牌能够全面、即时地了解其网络中的需求和库存。我们的云平台是感知问题和机遇、立即响应并预测哪些销售和供应链问题可能变成重大问题的中心枢纽。 Alloy.ai 受到从财富 500 强到数字原生企业的信赖，包括费列罗 (Ferrero)、Bic、胜牌 (Valvoline)、博世 (Bosch) 和 Melissa & Doug。客户通常会...
SPS Commerce
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SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 为制造商和零售商提供了全渠道消费者行为的可见性，包括品牌和渠道转换、家庭渗透率以及用户友好平台内的购物者资料。 Numerator Insights 提供超过 35 种灵活的报告，可实时提供有关消费者行为的更快、更深入的答案，帮助品牌和零售商识别增长机会。 Numerator Insights 由来自美国最大、最多元化的消费者小组 Numerator OmniPanel 的数据提供支持。 Numerator OmniPanel 提供跨渠道消费者行为的整体视图，捕获超过 105,000 名静态小组成员的超过 10 亿次出行，以及 800 多个人口统计、心理和...