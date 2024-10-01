替代项 - StudioBinder

Celtx

celtx.com

二十多年来，Celtx 一直在改变人们创作内容的思维方式。我们用于写作、规划和管理媒体制作的一体化在线解决方案是同类产品中的第一个，并已在全球范围内得到广泛采用。 Celtx 为电影电视、营销机构和内部团队以及视频游戏制作的专业团队设定了协作制作工作流程的基准。科学与艺术并不相互排斥。我们的团队将工程实力与真正的行业经验和对工艺的热爱相结合，将基于网络的开创性技术转化为深思熟虑、易于使用的工具，帮助专业团队更快、更好、共同讲述他们的故事。我们始终倾听客户的意见，为他们提供既激发并超出他们期望的工具。协作贯穿我们所做的一切，我们知道没有相同的技能。这就是为什么我们为客户提供充满热情、关爱的客户成...