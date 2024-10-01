替代项 - StudioBinder
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用在线版本的 Microsoft Word 免费协作。将文档保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 开发的文字处理器。它于 1983 年 10 月 25 日首次发布，名称为 Multi-Tool Word for Xenix 系统。随后的版本后来为其他几个平台编写，包括运行 DOS 的 IBM PC（1983 年）、运行 Classic Mac OS（1985 年）的 Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS/2（1989 年）、Microsoft W...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft...
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 通过超过 25 个工具的多功能套件简化了文档管理，可通过移动设备、桌面设备和 REST API 进行访问。无论是编辑、合并、分割、压缩、转换还是电子签名 PDF，它都提供了一体化的解决方案。 iLovePDF 受到全球数百万人的信赖，可满足从本地企业到全球企业和公共机构等不同用户的需求。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款电子表格应用程序，无论您身在何处，它都为您提供了组织数据、与团队讨论报告以及分析数据的空间。 Zoho Sheet 还提供适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序，因此不会将用户束缚在笔记本电脑上。 Zoho Sheet 的主要特点： 1) 随时随地在线创建、编辑、共享和处理电子表格 2）智能数据清理工具有助于快速消除数据重复、不一致和缺失值。 3）超过350个函数，多轴图表，更好的数据分析 4)允许用户使用Deluge创建个性化函数，用于其他应用程序的计算和数据流入。 5) 用于实时协作的实时编辑和协作功能 6) 轻松查看和检索文件的旧版本 7...
Zoho Writer
zoho.com
实力作家。有力的话语。 我们相信言语的力量。这就是我们创建 Writer 的原因，这是一款可在所有设备上使用的强大文字处理器。与队友实时协作。免费创建优雅、鼓舞人心的文档。
Soda PDF
sodapdf.com
PDF 编辑变得简单。了解 Soda PDF，这是一款易于使用的软件，配有编辑工具，可按照您的方式修改 PDF 文件。今天免费试用！
Xodo
xodo.com
使用 Xodo，您可以在桌面、移动设备和 Web 上编辑、注释、签名和共享 PDF。 Xodo 使处理 PDF 变得快速、轻松，因此您可以完成工作。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
WriterDuet
writerduet.com
使用超过 100 万编剧、电视节目和大片所使用的行业标准软件进行规划、编写和共享。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 产于手表、银行和简洁设计之乡瑞士，是一家屡获殊荣的公司，提供一套巧妙的文档管理工具。 Smallpdf 成立于 2013 年，为笨重、笨拙的 PDF 软件提供了简单、安全且可靠的答案。通过删除不必要的功能并更加注重用户体验，Smallpdf 已成为全球最受欢迎的 PDF 软件，以 24 种不同的语言为超过 5 亿用户、100,000 家不同的公司提供服务。
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基于网络的提词器解决方案，适用于博主、学生、演讲者、神职人员、律师
Mathpix Snip
mathpix.com
数字科学，即刻完成。 使用我们的 AI 支持的文档转换技术，将图像和 PDF 转换为 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
Celtx
celtx.com
二十多年来，Celtx 一直在改变人们创作内容的思维方式。我们用于写作、规划和管理媒体制作的一体化在线解决方案是同类产品中的第一个，并已在全球范围内得到广泛采用。 Celtx 为电影电视、营销机构和内部团队以及视频游戏制作的专业团队设定了协作制作工作流程的基准。科学与艺术并不相互排斥。我们的团队将工程实力与真正的行业经验和对工艺的热爱相结合，将基于网络的开创性技术转化为深思熟虑、易于使用的工具，帮助专业团队更快、更好、共同讲述他们的故事。我们始终倾听客户的意见，为他们提供既激发并超出他们期望的工具。协作贯穿我们所做的一切，我们知道没有相同的技能。这就是为什么我们为客户提供充满热情、关爱的客户成...
Sejda
sejda.com
Sejda 帮助您完成 PDF 任务。快速简单的在线服务，无需安装！拆分、合并或将 PDF 转换为图像，交替混合或拆分扫描等等。
Bit.ai
bit.ai
Bit 是一个强大的文档协作平台，可用于创建文档、笔记、具有高级设计选项、强大的搜索、文档跟踪等功能的 wiki。
Drawboard
drawboard.com
数以百万计的工程师、建筑师、律师、学生和教育工作者已经每天使用 Drawboard PDF 进行快速、协作的 PDF 标记。我们卓越的标记工具正在帮助简化工作流程并减少世界对纸张的依赖。 Drawboard PDF 可作为 Windows 10+11 应用程序、iOS 应用程序和 Web 应用程序使用。 - 感觉像真正的墨水 - 与您的团队存储+共享标记 - 文本审阅工具 - 书签、标记历史和关键字搜索 - 收藏夹工具栏 - 绘制对象和形状 - 签名库 - 页面操作 PRO - 文档生成器 - 校准测量 - 数字量角器 -网格和线条 - 工程线型 - 标注
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕云提供安全管理和发送PDF文档以及PDF表单的工具。福昕云提供的多项功能使 PDF 文档处理更加方便、安全。
Quip
quip.com
Quip 是一种团队协作解决方案，它将文档和电子表格的创建和编辑与聊天和评论功能相结合，允许团队在处理任务和项目时直接就任务和项目进行沟通。 Quip 使用户能够通过“智能收件箱”界面实时协作创建和编辑文档、电子表格和清单，并能够过滤和给文档加星标以加快搜索速度。存储文档修订版本以便用户可以跟踪更改，并且可以将注释添加到电子表格和文档中。可以在清单上核对已完成的任务，让所有团队成员了解哪些任务已完成。用户无需通过电子邮件进行交流，而是可以直接在文档中聊天，并具有内置的 1:1 个人消息传递功能以及对任何内容进行评论的能力。 @提及还允许用户将团队成员引导到各个电子表格单元格，或将图像和代码等项...
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Hua...
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方...