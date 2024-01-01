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Storytell.ai 是一款人工智能工具，旨在帮助用户从噪音中提取信号，从而使用户能够更有效地浏览内容。它通过提供基于聊天的界面来实现这一目标，该界面允许用户在线总结任何内容，使他们可以轻松地将重要的事情归零。 用户可以上传一系列不同的文件，包括 PDF、MP3、BETA、MP4、YouTube 视频、文本和网页来开始使用。该工具是在加利福尼亚州精心制作的，提供一系列导航选项，例如基于聊天的交互、文件和 URL 上传以及 Chrome 扩展程序。 Storytell.ai 的目标是帮助用户以快速有效的方式过滤掉不必要的信息，从而帮助他们节省时间。总体而言，Storytell.ai 对于任何希望快速浏览各种内容类型的人来说都是一个有用的工具。有效率的。 它提供了一系列不同的内容上传和交互选项，使其成为适用于各种用例的灵活工具。然而，该工具从噪声中提取信号的有效性最终取决于其人工智能算法，并且可用文本中未提供此信息。 因此，该工具在这方面的有效性还有待观察。

网站： storytell.ai

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