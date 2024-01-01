替代项 - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一个自助出版平台，在博客和其他作品中很受欢迎。它由 Automattic, Inc. 所有和运营。它在 WordPress 的修改版本上运行。该网站为注册用户提供免费博客托管，并通过付费升级、“VIP”服务和广告提供经济支持。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端云为开发人员提供构建、扩展和保护更快、更个性化网络的体验和基础设施。通过提供前端团队喜爱的工具包并提供全球边缘基础设施，Vercel 释放了开发人员的潜力，使您能够在几秒钟内从想法转变为全球应用程序。使用 Vercel 的企业、组织和个人开发者可以从完全托管、高度优化的体验中受益，使 Under Armour、任天堂、华盛顿邮报、保时捷和 Zapier 等客户能够构建动态的用户体验。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供了支持人工智能的工具，可将设计快速转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是简化网络专业人员的生活，以便他们能够专注于自己的核心业务，而不是基础设施管理。 Plesk 平台的主要功能是域、邮件帐户、Web 应用程序、编程语言和数据库的自动化和管理。提供跨所有层和操作系统的就绪编码环境和强大的安全性。目前，我们在全球运营着+39万个服务器，支持+1100万个网站和1900万个邮箱的运营。查看我们的 Plesk 合作伙伴计划以了解特价 https://ple.sk/PleskPartner
Hashnode
hashnode.com
Hashnode 是一个免费的内容创建平台，使开发人员能够免费创建映射到其自定义域的成熟且优化的博客。 使用 Hashnode 为您带来了巨大的优势：Google 和其他搜索引擎将流量直接发送到您的域，Hashnode 社区成员在他们的提要中发现您的文章。 开始写博客。分享知识、实现创作者独立并发展您的职业生涯。 * 在您的域上发布文章 * 在《零日》中寻找开发社区的读者 * 打造自己的品牌 * 个性化您的博客、增加时事通讯订阅者等等
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且经济实惠的网络托管的领先提供商。了解为什么成千上万的客户信任我们来满足他们的网站托管需求。
Strapi
strapi.io
Strapi 是领先的开源无头 CMS：100% JavaScript、可扩展且完全可定制。 Strapi 提供开箱即用的可定制 API，并让开发人员可以自由地使用自己喜欢的工具，从而使开发人员能够更快地构建项目。内容团队使用 Strapi 自主管理所有类型的内容，并将其从一个 CMS 分发到任何渠道，无论是网站、移动应用程序还是连接的设备。 Strapi 深受开发人员的喜爱，并得到全球成员和合作伙伴社区的支持，它汇集了一个由 150,000 多名爱好者、700 多名贡献者以及 IBM、NASA、沃尔玛、eBay、乐天、丰田等创新公司组成的生态系统。
Superblog
superblog.ai
Superblog 是 WordPress 和 Medium 的快速替代品。您可以专注于编写内容，而不是 SEO 审核、速度和设计。
Divhunt
divhunt.com
不受任何限制地构建自定义网站设计。加入无代码革命。 比最好的无代码工具更快，并且与使用自定义 HTML、CSS 和 JavaScript 构建一样无限 - 欢迎使用 Divhunt。
Contentful
contentful.com
Contentful® 可组合内容平台将内容的构建块整合在一起，只需创建一次即可重复使用以实现任何数字体验。随着数字体验和技术的发展，API 优先的平台可以轻松地与数据源和新功能集成。凭借内置的编排、强大的应用程序生态系统以及可轻松扩展平台的应用程序框架，Contentful 使整个企业的团队能够自由协作，更有效地连接、创建和扩展内容。 Contentful 帮助公司释放数字内容的力量，以便他们能够更快地构建并大规模交付，使他们的内容成为战略业务资产。近 30% 的财富 500 强企业和全球数千家公司依靠 Contentful 帮助他们将最佳创意变为现实。欲了解更多信息，请访问 www.con...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Write.as
write.as
Write.as 是一种写作和数字出版工具，无论您身在何处，都可以快速记录您的想法。当你打开应用程序的那一刻，无论这是你第一次还是第 127 次，你只看到一片空白等待你的话语。我们消除了所有干扰并简化了编辑器，因此您可以只专注于您的文字和脑海中的想法。 除了提供在数字纸上敲击键盘的培育空间外，Write.as 还默认为您提供隐私保护。这意味着您写的任何内容都会首先自动避免被窥探（甚至是我们的窥探）。如果您决定在我们的平台上发布内容，您的真实身份将保持私密，因为我们不会跟踪您或强迫您注册。如果您想更进一步创建博客，我们鼓励使用笔名，并且可以轻松地在许多轻量级博客上针对不同身份和写作环境进行发布...
Cloudways
cloudways.com
专为非凡体验而打造。托管云托管平台。专注于您的业务并避免所有网络托管麻烦。我们的托管托管保证了无与伦比的性能、可靠性和选择，以及作为您的扩展团队的 24/7 支持，使 Cloudways 成为不断发展的代理机构和电子商务企业的最终选择。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是顶级开发人员、营销人员和 IT 用来构建、启动和运行其 Drupal 和 WordPress 网站的网站运营 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含专业开发人员构建最佳实践站点所需的所有工具，例如暂存环境、版本控制、备份和工作流程。 Pantheon 基于容器的基础设施为 700,000 多个网站提供超过 170 亿的页面浏览量，让您能够更快地启动网站，而无需担心流量峰值、安全性或性能。它是免费开发的。从第一天起，您就可以在同一基础设施上扩展软件，并且再也不用接触服务器。立即创建您的免费帐户！
Piwigo
piwigo.com
您的图像库软件。简单又实惠。 Piwigo 是一款用于管理您的照片和其他媒体收藏的网络应用程序。它嵌入了强大的功能，为世界各地的照片画廊提供支持。 Piwigo 通过易于使用、协作且价格实惠的软件帮助组织集中、组织和发布其数字内容。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一个无头 CMS 等等。 Sanity 可在任何地方交付内容（就像无头 CMS）。除此之外，Sanity 为您提供了完全可组合性，具有完全解耦的实时内容后端，以及完全可定制的内容工作区，预加载了了解内容重用的可视化编辑工具。 Sanity 受到 PUMA、Sonos、Skims、AT&T、Figma 以及 2000 多个其他领先品牌等行业领导者的信赖。
Directus
directus.io
Directus 是一个开放数据平台，位于任何新的或现有的 SQL 数据库旁边，可立即提供用于管理、可视化和连接数据的强大功能工具包。 工程师可以获得自记录的 REST 和 GraphQL API、逻辑事件挂钩、精细访问控制、数据工作流等等，全部开箱即用。我们现代且完全可定制的 TypeScript 代码库是完全开源的，并且是为了扩展而构建的，因此不存在无法扩展的功能上限。 为了使这种数据访问完全民主化，我们强大的开发人员工具的所有功能也可以通过直观的无代码应用程序来使用，甚至可以为最不懂技术的业务用户提供自助服务。 Directus 前端包括灵活的数据库内容管理、拖放仪表板和图表、...
Drupal
drupal.org
Drupal 是内容管理软件。它用于制作您每天使用的许多网站和应用程序。 Drupal 具有出色的标准功能，例如轻松的内容创作、可靠的性能和出色的安全性。但它的与众不同之处在于它的灵活性；模块化是其核心原则之一。其工具可帮助您构建动态 Web 体验所需的多功能、结构化内容。 它也是创建集成数字框架的绝佳选择。您可以使用任何一个或数千个附加组件来扩展它。模块扩展了 Drupal 的功能。主题可让您自定义内容的呈现方式。发行版是打包的 Drupal 捆绑包，您可以将其用作入门工具包。混合搭配这些组件可以增强 Drupal 的核心能力。或者，将 Drupal 与外部服务和基础设施中的其他应用程序集...
BlackMesh
qodeinteractive.com
使用 Qode Interactive 设计的优质 WordPress 主题构建完美的网站。发现具有各种功能和定制选项的令人惊叹的设计。