替代项 - Storyblok

Write.as

write.as

Write.as 是一种写作和数字出版工具，无论您身在何处，都可以快速记录您的想法。当你打开应用程序的那一刻，无论这是你第一次还是第 127 次，你只看到一片空白等待你的话语。我们消除了所有干扰并简化了编辑器，因此您可以只专注于您的文字和脑海中的想法。 除了提供在数字纸上敲击键盘的培育空间外，Write.as 还默认为您提供隐私保护。这意味着您写的任何内容都会首先自动避免被窥探（甚至是我们的窥探）。如果您决定在我们的平台上发布内容，您的真实身份将保持私密，因为我们不会跟踪您或强迫您注册。如果您想更进一步创建博客，我们鼓励使用笔名，并且可以轻松地在许多轻量级博客上针对不同身份和写作环境进行发布...