XR Books - Custom Story Creator 是一个人工智能驱动的平台，专注于创作量身定制的图画小说。该平台使用 GPT-4 和稳定扩散模型，根据用户提供的文本提示生成独特的视觉叙事，使用户无需技术或设计技能即可创作独一无二的漫画或动画。 通过XR Books，用户可以沉浸在人工智能制作的动漫和漫画书中，解锁个性化图画小说的无限世界。该平台提供了各种选项来定制生成的图画小说，包括向现有小说添加新章节或替换或更新现有章节。 XR Books 提供免费和付费计划，免费计划提供对平台人工智能生成功能的有限访问，以及付费计划中提供的高级定制选项。 用户可以将生成的图画小说保存到他们的帐户或以各种格式导出，例如 PDF 或图像文件，以便于共享和打印。 该平台目前提供动漫、漫画书和儿童故事，漫画选项即将推出。该平台还提供常见问题 (FAQ) 部分，用户可以在其中找到常见问题的答案，或通过电子邮件联系支持团队以获得更多帮助。 总体而言，XR Books - Custom Story Creator 对于那些寻求借助人工智能创建独特的图形叙事的故事爱好者来说是一个有效的工具。

网站： customstorycreator.com

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