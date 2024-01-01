替代项 - Stormkit

Exotel

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Exotel 是一个先进的客户互动平台，结合了 CPaaS、全渠道联络中心和对话式 AI，为印度、东南亚、中东和非洲的 7,100 多家企业推动了超过 7000 万次日常对话。我们的平台旨在促进更丰富、人工智能驱动的情境交互，为企业提供无与伦比的通信速度和规模。我们最近获得的端到端 VoIP 电话服务许可证巩固了我们作为完全合规的云呼叫运营商的地位，从而实现了经济高效、安全的通信解决方案。该平台将客户意图、状态和情绪基调结合在一起，打破了沟通的孤岛，确保每次都通过适当的渠道传递正确的信息。 Exotel 的一个组成部分是情境客户数据平台，它将原始数据转换为个性化的客户叙述，提供可操作的见解，增...