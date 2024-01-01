替代项 - Stork
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Stackfield
stackfield.com
业务团队高度安全的协作。作为德国平台，Stackfields 的首要任务是用最好的措施保护欧洲企业的数据！
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的力量：您的终极基于云的通信解决方案 在 CommPeak，我们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往更轻松、更经济。我们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。以下是 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案的原因： 促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过我们高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，我们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。借助 CommPeak，您可以享受以下优势： 全球覆盖：通过我们的全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，该服务...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一个企业协作平台，无论您身在何处，只要您需要，即可安全、快速地进行通信。主要优势 - 您所需的一切都集中在一个地方 – 用于语音、视频、消息传递、在线状态、会议、移动性和团队协作的单一应用程序 - 多设备，单一体验 – 在所有设备上保持一致的通信体验 - 提高业务生产力 – 借助统一的解决方案服务，花更少的时间尝试联系，更多的时间进行富有成效的沟通 - 利用团队的力量 - 跟上项目进度，与同事保持联系，并促进跨业务孤岛的知识和想法共享 - 简单部署：部署二维码简化流程 特点 - 统一通信和团队协作 - 适用于 PC、Mac、Web 和移动设备 - 移动优先设计 ...
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming 每次启动时都会呼叫老年人，并使用传统电话将他们连接到您的直播。
Voximplant
voximplant.com
Voximplant 是一个通信平台即服务，它允许开发人员在其应用程序中添加实时通信功能（语音、视频和消息传递），而无需构建任何后端基础设施。 Voximplant 架构专为无服务器设计：开发人员将 JavaScript 代码上传到我们的云中，当调用到达平台或执行 HTTP API 命令时，上传的代码会自动执行。呼叫可以从电话网络、SIP 设备或应用程序以及 Voximplant Web 或移动 SDK 到达平台。
LoopUp
loopup.com
LoopUp 是一款高级电话会议解决方案，可以轻松举办高质量的远程会议，同时为企业用户提供必要的安全性。无需培训。全球有超过 7,000 家企业信赖 LoopUp 来举办从日常电话会议到高知名度活动的重要远程会议。客户包括通济隆 (Travelex)、起亚汽车美国公司 (Kia Motors America)、高伟绅律师事务所 (Clifford Chance) 和 BMJ。我们为全球 17 个地点的客户群提供帮助。