Stockpulse 是一种基于人工智能 (AI) 的工具，专门用于分析财经新闻和社区。它利用大型语言模型等功能来提供来自各种金融媒体来源的见解。 该公司为不同行业提供广泛的服务，包括量化资产管理、经纪商、交易所和金融监管机构、私募股权和家族办公室、声誉管理、加密货币市场和网络情报。 该工具具有各种解决方案，例如数据集、LLM 培训数据集、AI 自动报告、AI Alpha 信号、行业分析器以及犯罪和网络情报。 Stockpulse 通过使用人工智能和机器学习方法收集、分析和连接来自全球在线资源的替代数据，为金融市场的广泛参与者提供数据驱动的定量决策支持。 它还专注于情感分析，以挖掘社交媒体上的集体用户活动，提供独特的人工智能和深度学习工具集，以提高用户的竞争优势。

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