替代项 - Stax Bill
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是领先的订阅计费软件，为 2000 多家 SaaS 企业提供端到端定期计费、订阅管理和自动发票。
Adapty
adapty.io
应用内订阅的一体化服务。利用 iOS、Android、React Native、Flutter、Unity 和 Web 支持来开发、优化和发展应用程序。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一个用于运行可扩展订阅业务的一体化平台。它包括 B2B 公司的订阅管理、订阅计费、付款、财务和订阅仪表板。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
RevenueCat
revenuecat.com
应用内订阅变得简单。 RevenueCat 可以轻松实施和管理应用内订阅、分析客户数据以及增加 iOS、Android 和 Web 上的经常性收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
Qonversion
qonversion.io
面向移动优先公司的订阅数据平台。 跨平台订阅基础设施、A/B 测试、收入分析、参与自动化和集成全部集中在一处，以更快地发展您的应用程序。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Abowire
abowire.com
不要使用会计软件来管理您的订阅。使用 Abowire 以正确的方式做到这一点！ Abowire 是在欧洲销售订阅的德国 Abo 平台。增加经常性收入并将技术运营成本降低 4 倍 管理订阅者入职、付款和发票、多种计费和定价等。通过销售 B2B 和 B2C 客户的订阅，利用我们的多租户解决方案增强您的组织。我们的专家随时准备帮助您发展业务。
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业...
Apphud
apphud.com
您可以信赖的应用内订阅基础设施。 Apphud 提供了一种更智能的方式来通过应用内订阅来构建和发展移动应用。通过简化开发、提供实时数据和工具来增加收入。
Leapfin
leapfin.com
一个收入平台。一地一模式。 Leapfin 的财务数据平台和收入分类账为您的财务、IT 和系统团队提供准确且可访问的财务数据。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Glassfy
glassfy.io
Glassfy SDK 为您提供应用内订阅基础设施、实时用户订阅事件以及 iOS、Android 和 Web 上开箱即用的收入增长工具。
Subscript
subscript.com
是时候告别老式的计费和分析软件了！ Meet Subscript：B2B SaaS 公司自动化开票、收入确认和分析的现代、灵活方式。财务领导者喜欢 Subscript，因为它每月为他们的团队节省 20 多个小时，帮助他们获得更多收入，并且具有极高的投资回报率。使用 Subscript 时，您将完全相信： - 每张发票均按时正确发送 - 每张未付发票均得到跟进 - 您的 B2B SaaS 指标 100% 准确（包括 ARR、CARR、NRR 等！） Subscript 是您在 B2B SaaS 领域解决复杂的发票和分析问题的合作伙伴！
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可定制、灵活且可扩展的企业级定期订单和订阅计费引擎，适合任何企业。 Rebillia 提供了生成独特订阅模型所需的工具以及为客户提供无缝注册流程，包括： - 完全嵌入式结账 - 通过我们的计费构建器完全可定制的订阅模型 - 强大的通知系统 - 全球支付配置 - 多个销售渠道均由我们管理单一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是适合现代 SaaS 公司的完全自适应计费和收入平台。 TrueRev 是与世界领先的 SaaS 公司和金融领导者合作创建的，可帮助企业管理、跟踪和最大化订阅收入。 TrueRev 无缝集成到 QuickBooks 等财务系统中，可简化并自动化计费和收入管理（包括收入确认和递延收入），确保 100% 的数据准确性，同时自动生成运营业务所需的 SaaS 指标。 TrueRev 消除了电子表格、节省资源并减少错误。 TrueRev 是管理订阅计费和收入的最简单、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一个位于纽约的报价到现金平台，可以自动执行复杂的订阅和基于使用情况的计费、管理应收账款、提供分析、建立灵活的收入确认工作流程以及自动执行使用数据计量。 Zenskar 帮助创意销售团队在定价/合同方面保持创意，同时不会给财务团队带来困难！请访问我们的网站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是销售优质和免费增值软件、插件、主题、模板和 SaaS 的新标准。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的订阅平台通过将一次性购买转变为经常性交易，帮助创新品牌和零售商与客户建立持续的、高利润的关系。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速增长的品牌依靠 Ordergroove 的订阅灵活平台、人工智能和无与伦比的消费者专业知识来建立和推动其经常性收入关系。 Ordergroove 与平台无关，可与所有领先的电子商务平台无缝集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我们帮助 B2B SaaS 公司开启下一阶段的增长。我们的财务运营平台旨在应对 B2B SaaS 的独特财务挑战，包括计费、订阅管理、收入和费用确认以及 SaaS 指标和分析。我们认为，为了让 SaaS 公司开启下一阶段的增长，他们的财务运营技术堆栈必须在灵活性和复杂性之间取得适当的平衡，灵活性使他们能够在不断变化的市场中快速转向，复杂性则支持他们扩展他们的业务、运营和货币化策略。无论您的要求有多复杂，Maxio 都将自动化您的整个订阅生命周期——从计费和开票到 ARR 管理，再到收入确认——所有这些都在一个统一的系统中，让您能够生成投资者喜爱的自定义报告。 Maxio 正在让...
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