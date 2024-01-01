替代项 - StarAgile
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
专家提供的在线用户体验设计课程，具有行业认可的证书
Hone
honehq.com
提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Project Management Institute
pmi.org
我们通过全球认可的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和交流机会，推进职业发展、提高组织成功并进一步成熟项目管理专业。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力资源管理协会）致力于创造更好的工作场所，让雇主和雇员共同成长。作为所有工作、员工和工作场所的代言人，SHRM 是影响当今不断变化的工作场所的问题上最重要的专家、召集者和思想领袖。 SHRM 在 165 个国家/地区拥有 300,000 多名人力资源和业务高管成员，影响着全球超过 1.15 亿工人和家庭的生活。
TalentPulse
talentpulse.net
利用 Retensa 的全套人才分析解决方案诊断、预测和预防人才流失。
The Forem
theforem.co
用于实时队列培训的可扩展基础设施 Forem 易于使用的平台使 L&D 领导者能够同时培训 10-10,000 多名员工。
Talaera
talaera.com
面向全球团队的商务英语培训。 Talaera 为您的国际工作场所提供个性化和按需学习解决方案，为在不同渠道、时区和文化的快节奏环境中进行沟通的专业人士提供培训。帮助您的团队提高业务沟通技巧 - 演示、虚拟会议、谈判、专业电子邮件、发音、跨文化沟通...个性化计划，包括 1:1 课程、小组课程、研讨会、网络研讨会或 Mix'n'match。
Learnexus
learnexus.com
我们提供持续改进企业培训、精益六西格玛培训计划和敏捷辅导的在线解决方案。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ 是一家培训资源的出版商，旨在培养优秀的人际交往能力。该公司提供各种基于研究的产品，包括纸质和在线评估、体验式游戏、模拟和可重复的培训计划。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集团开发和分销创新的人才评估和发展解决方案，帮助客户最大限度地提高收入增长、生产力和劳动力稳定性。
Pryor Learning
pryor.com
作为 40 多年来学习行业的领导者，Pryor 通过提供全面、实惠且便捷的商业、合规和安全培训，帮助超过 1100 万人实现了职业目标。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 于 1991 年创立，旨在帮助个人、组织和全球社区将心脏智慧融入他们的日常生活体验中。
Cognician
cognician.com
Cognician 通过可扩展、个性化、数据驱动的数字体验激活员工行为改变，在 30 天或更短的时间内实现可衡量的变化。这种基于神经科学的方法以行动、后续行动、反思和社会参与为基础。 Cognician 的用户友好界面基于聊天和互动，引导员工采用新的思维方式并采取行动，以实现个人发展、团队协作、创新和生产力。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
LEADx
leadx.org
通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
SuccessCOACHING
successcoaching.co
我们帮助像您这样的客户成功经理和客户成功团队不仅了解推动客户成功的最佳实践，而且了解如何应用它们来解决客户成功专业人员在与客户合作时面临的实际日常挑战。通过 SuccessCOACHING 学习计划，您可以访问由经验丰富的客户成功专家设计的策划学习路径、帮助您了解如何应用所学知识的真实练习、不断改进的课程以了解最新动态最佳实践和经过认可、行业认可的认证，证明您对专业发展的承诺。我们总结了与 750 多家公司合作中获得的见解，并创建了全面、易于遵循的客户成功培训计划，受到全球领先公司的 CSM 的信赖。
EchoSpan
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EchoSpan：360 度反馈公司