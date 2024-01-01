Stacktape

Stacktape

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：stacktape.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Stacktape”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Stacktape 是一个免 DevOps 的云开发框架。它在 AWS 之上运行，并集成了其他流行的云服务提供商（例如 MongoDb Atlas）。它允许每个（甚至初级）开发人员开发、部署和运行生产级应用程序。它可以自动化基础设施管理、源代码打包、部署等。与其他解决方案不同，Stacktape 功能强大（如 AWS CloudFormation 或 Terraform），同时又易于使用（如 Heroku 或 Firebase）。除其他好处外，它消除了对专门的 DevOps/云专家的需求，并提高了开发人员的工作效率。
目录:
Software Development
云平台即服务 (PaaS) 软件

网站： stacktape.com

免责声明：WebCatalog 与“Stacktape”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Replit

Replit

replit.com

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Vercel

Vercel

vercel.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Plesk

Plesk

plesk.com

Render

Render

render.com

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

您可能还会喜欢

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

LaunchFlow

LaunchFlow

launchflow.com

Garden

Garden

garden.io

mogenius

mogenius

mogenius.com

Porter Cloud

Porter Cloud

porter.run

Appliky

Appliky

appliku.com

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

Kamatera

Kamatera

kamatera.com

Sitenna UK

Sitenna UK

sitenna.com

Encore

Encore

encore.dev

Sitenna US

Sitenna US

sitenna.com

Pluralith

Pluralith

pluralith.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策