Stacktape 是一个免 DevOps 的云开发框架。它在 AWS 之上运行，并集成了其他流行的云服务提供商（例如 MongoDb Atlas）。它允许每个（甚至初级）开发人员开发、部署和运行生产级应用程序。它可以自动化基础设施管理、源代码打包、部署等。与其他解决方案不同，Stacktape 功能强大（如 AWS CloudFormation 或 Terraform），同时又易于使用（如 Heroku 或 Firebase）。除其他好处外，它消除了对专门的 DevOps/云专家的需求，并提高了开发人员的工作效率。

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